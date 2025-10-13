Al no poder llegar al Mundial, es hora de que la selección de Indonesia gane la Copa AFF 2026

Jacarta – El público del fútbol indonesio tiene grandes esperanzas de ver Selección Nacional de Indonesia aparecer en Copa del Mundo 2026 ya debe estar extinto.

Una estrecha derrota por 0-1 ante Irak en el último partido de la cuarta ronda de la Clasificación de la Zona Asiática detuvo el progreso del equipo de Garuda.

Aun así, la lucha no ha terminado. Después de no poder penetrar en el escenario mundial, la atención ahora se centra en el evento regional que espera ante nuestros ojos: Copa AFF 2026.

De Asia a la ASEAN otra vez

Luego de ser eliminado de las eliminatorias mundialistas, los internautas inundaron las redes sociales con diversas reacciones.

Muchos se sintieron decepcionados, pero bastantes respondieron con humor.

Uno de ellos procedía del

«Simplemente juega con Asia y el mundo».

También aparecieron insinuaciones similares en Instagram. La cuenta @bolaindonesia_up subió un vídeo que contiene el texto,

«Lo siento amigos, he sido un poco arrogante todo este tiempo, ahora podemos reunirnos de nuevo. Por fin, la selección nacional de Indonesia puede volver a divertirse con Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam».

La publicación se vio inmediatamente inundada de comentarios, comenzando con personas que bromeaban «¡Bienvenidos de nuevo!». a aquellos que esperan que el equipo de Garuda pronto alcance el nivel de la ASEAN.

Concentrarse en Copa AFF 2026

Ahora, la Copa AFF 2026 es el evento más cercano para Indonesia. Este torneo será un escenario importante para que el equipo de Garuda se recupere de la decepción tras no poder clasificarse para el Mundial.

Curiosamente, la AFF cambió el mes en que se celebró el torneo para adaptarse al calendario de los jugadores del Sudeste Asiático que ahora tienen muchas carreras en Europa. A partir del año que viene, la Copa AFF se celebrará a mediados de año.

La próxima edición está prevista del 25 de julio al 26 de agosto de 2026. Con este cambio, se espera que los mejores jugadores de cada país puedan rendir al máximo sin verse afectados por los horarios de los clubes.

La gran misión de Garuda: Título de Romper huevos

A lo largo de su historia, Indonesia nunca ha ganado la Copa AFF.

La Selección Rojiblanca ha sido subcampeón en seis ocasiones, siendo el país que más veces ha terminado en segundo lugar sin levantar nunca el trofeo.