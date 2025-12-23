Al no aceptar ser sospechoso, el teniente de alcalde de Bandung Erwin demandó al fiscal en la fase previa al juicio.

BandungVIVA – Representante Alcalde Bandung, Erwin, presentó una demanda previa al juicio ante el Tribunal de Distrito de Bandung (PN) porque no aceptó ser designado como sospechar En el presunto caso de corrupción por abuso de autoridad en el gobierno de la ciudad de Bandung para el año fiscal 2025, está entrando en una nueva fase.

La solicitud previa al juicio se presentó el martes 23 de diciembre de 2025 por la tarde. Sin embargo, la audiencia previa al juicio propuesta por Erwin aún no puede continuar. El Tribunal de Distrito de Bandung suspendió la sesión conferencia y programó una audiencia de seguimiento para el 6 de enero de 2026.

El aplazamiento del juicio se llevó a cabo en el caso previo al juicio número 31/Pid.Prap/2025/PN Bdg que reunió a Erwin como demandante y al fiscal de la ciudad de Bandung como demandado. El juicio, que estaba previsto celebrarse el martes 23 de diciembre de 2025, tuvo que posponerse porque el demandado no se presentó al juicio.

El abogado de Erwin, Bobby H. Siregar, enfatizó que la demora no afectó la preparación del equipo legal para enfrentar la demanda previa al juicio. Dijo que su partido preparó una serie de materiales que se presentarán en la próxima sesión.

Según Bobby, hay siete puntos principales que forman la base de la solicitud previa al juicio de su cliente. Uno de estos puntos se relaciona con las pruebas iniciales utilizadas en el proceso de investigación contra Erwin.

«Hemos preparado el material. Sin embargo, como el juicio de hoy ha sido pospuesto, discutiremos el fondo en el próximo juicio», dijo Bobby a los periodistas en Bandung.

Además de preparar los materiales del caso, Bobby también reveló que su partido mejoraría el equipo legal agregando personal para fortalecer la asistencia legal para Erwin.

«Transmitiremos todo íntegramente en el juicio del 6 de enero de 2026», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que el manejo de presuntos casos de corrupción y abuso de autoridad en el gobierno de la ciudad de Bandung para el año fiscal 2025 ha entrado en una nueva fase.

La Fiscalía del Distrito de la ciudad de Bandung (Kejari) ha nombrado oficialmente como sospechosos al teniente de alcalde de Bandung, Erwin, así como a un miembro del DPRD de la ciudad de Bandung de la facción NasDem, Rendiana Awangga. El sospechoso fue determinado después de que los investigadores examinaron al menos a 75 testigos y obtuvieron pruebas que se consideraron bastante sólidas.

«Hemos elevado el estado de la investigación general a la etapa de investigación especial al nombrar a dos sospechosos», dijo el jefe de la Fiscalía de la ciudad de Bandung, Irfan Wibowo, en su declaración del miércoles 10 de diciembre de 2025.