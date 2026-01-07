Al no aceptar la bocina, el conductor del Yaris se detuvo en el carril derecho de la autopista de peaje de Japek y empezó a hacer ruido.

Jacarta – Una acción peligrosa fue captada por la cámara del tablero en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek KM 32 y viral en las redes sociales. un conductor Toyota Yaris detenga el automóvil repentinamente en el carril derecho o en el carril rápido, luego salga y desafíe al conductor del automóvil detrás de él. Este incidente ocurrió no hace mucho.

El incidente comenzó cuando se dijo que el conductor del Yaris conducía lentamente por el carril derecho. Sintiéndose obstaculizado, el conductor detrás de él tocó la bocina. Sin embargo, en lugar de detenerse, el conductor del Yaris optó por detenerse repentinamente en el carril rápido y salir del vehículo.

Según lo citado por VIVA Otomotif en las cuentas de las redes sociales, el miércoles 7 de enero de 2026, en el vídeo se le puede ver caminando hacia el coche de grabación mientras dice: «¿Oyente?dijo el conductor del Toyota Yaris en tono desafiante.

El conductor que iba detrás intentó explicarle que el carril derecho no era para conducción informal.

“Hermano, si quieres reducir la velocidad hasta la mitad, hermano. Tengo prueba de cámara aquí. Si quieres ir lentamente hacia el centro, ¿por qué ir hacia la derecha?dijo desde el interior del auto.

Detenerse en el carril rápido es claramente muy peligroso. Además de tener el potencial de provocar una serie de accidentes, esta acción también viola las normas de tráfico porque el carril derecho de la autopista de peaje está destinado a los vehículos que quieren adelantar. Afortunadamente en este incidente no se produjo ninguna colisión.

En la carga de la cuenta que compartió las imágenes, se afirmó que después de darse cuenta de que sus acciones habían sido grabadas por la cámara del tablero, el conductor del Yaris finalmente regresó a su automóvil y continuó su viaje.

Los internautas están furiosos: “Puedo conducir pero no entiendo las reglas»

Este video viral inmediatamente generó muchas reacciones de los internautas quienes se mostraron molestos por la actitud arrogante del conductor.

Un internauta escribió un comentario mordaz:

«Este es el caso de muchas personas que saben conducir pero no entienden las señales de tráfico. Para los infractores, puede que se trate simplemente de una decoración para embellecer la carretera, pero no entienden lo que significa. Si les dicen la verdad, ni siquiera la aceptan».

Otros comentarios pidieron medidas estrictas por parte de las autoridades.

«Solo dame una multa. Es un error, en realidad está provocando una pelea. El auto se detiene nuevamente en el carril rápido. La solución es fatal y peligrosa».«, escribió otro internauta.

Muchos internautas también recordaron la importancia de la etiqueta al conducir. El carril derecho no está destinado a circular de forma casual, sino que sólo se utiliza para adelantar a otros vehículos. Si desea ir despacio, el conductor debe permanecer en el carril central o izquierdo.