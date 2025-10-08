Al negociar con China, Rosan dice que Danantara reformará la deuda de KCIC

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM y Director Ejecutivo (CEO) de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani Enfatizó que actualmente el gobierno todavía está negociando con China, para encontrar una solución en un esfuerzo por resolverlo. Deuda Tren rápido Indonesia-China (KCIC) Yakarta-Bandung.

Confirmó que los esfuerzos de negociación que se llevan a cabo actualmente no se refieren sólo a cuestiones reestructuraciónpero también incluye pasos reforma la deuda.

«Por eso queremos llevar a cabo una reforma integral, en su conjunto», dijo Rosan en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

«Una vez que nos reestructuremos, en el futuro cosas como ésta no volverán a suceder, como la posibilidad de default y demás», afirmó.

Sin embargo, Rosan dijo que Danantara no se hará cargo de la reestructuración de la deuda de KCIC, porque actualmente el plan de liquidación todavía está en proceso de negociación.

«Esto todavía está en curso con la parte china, por lo que no es bueno para mí hablar aquí. Porque todavía no habrá un acuerdo allí, ¿verdad? Así que terminemos esto primero», dijo.

Se sabe que el proyecto KCIC que está llevando a cabo PT KAI a través de su filial PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) está incluido en el consorcio del proyecto del tren rápido y posee una propiedad del 60 por ciento. Mientras tanto, el 40 por ciento restante está en manos de una empresa de China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Se registró que KCIC experimentó pérdidas de hasta 1,6 billones de IDR en el semestre I-2025, con la absorción total de pérdidas de KAI en el semestre I-2025 alcanzando 1,424 billones de IDR y en el semestre I-2024 con pérdidas de 2,377 billones de IDR.

Este proyecto también recibió anteriormente un préstamo del Banco de Desarrollo de China (CDB), para cubrir los sobrecostos o sobrecostos del proyecto del Tren de Alta Velocidad por valor de 6,98 billones de IDR.