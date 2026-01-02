Al menos siete muertos mientras las protestas por la crisis económica se extienden por todo Irán







Manifestaciones cada vez más amplias provocadas por Irán La debilitada economía se extendió el jueves a las provincias rurales de la República Islámica, donde al menos siete personas murieron en las primeras muertes reportadas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, dijeron las autoridades.

Las muertes pueden marcar el comienzo de una respuesta más dura por parte de la teocracia iraní a las manifestaciones, que han disminuido en la capital, Teherán, pero se han expandido en otros lugares. Las muertes, dos el miércoles y cinco el jueves, ocurrieron en cuatro ciudades, en gran parte hogar del grupo étnico Lur de Irán.

Las protestas se han convertido en las mayores en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las manifestaciones aún no se han extendido a todo el país y no han sido tan intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no usar su hijab o pañuelo en la cabeza, como gustaba a las autoridades.

La violencia más intensa pareció afectar a Azna, una ciudad en la provincia iraní de Lorestán, a unos 300 kilómetros (185 millas) al suroeste de Teherán. Allí, videos en línea pretendían mostrar objetos en la calle en llamas y disparos resonando mientras la gente gritaba: «¡Desvergonzados!». ¡Desvergonzado!`

La agencia de noticias semioficial Fars informó que tres personas habían muerto. Otros medios, incluidos los pro-reformas, citaron a Fars para el informe, mientras que los medios estatales no reconocieron plenamente la violencia allí ni en otros lugares. No estaba claro por qué no hubo más informes sobre los disturbios, pero los periodistas se enfrentaron a arrestos por sus informes en 2022.

En Lordegan, una ciudad en la provincia iraní de Chaharmahal y Bakhtiari, videos en línea mostraban a manifestantes reunidos en una calle, con el sonido de disparos de fondo. Las imágenes coincidían con características conocidas de Lordegan, a unos 470 kilómetros (290 millas) al sur de Teherán.

Fars, citando a un funcionario anónimo, dijo que dos personas murieron durante las protestas del jueves. El WashingtonEl Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Irán, dijo que dos personas habían sido asesinadas allí, identificando a los muertos como manifestantes. También compartió una imagen fija de lo que parecía ser un oficial de policía iraní, con chaleco antibalas y empuñando una escopeta.

En 2019, el área alrededor de Lordegan fue testigo de protestas generalizadas y, según informes, los manifestantes dañaron edificios gubernamentales después de que un informe dijera que las personas allí habían sido infectadas con el VIH por agujas contaminadas utilizadas en una clínica de atención médica local. En Fuladshahr, en la provincia iraní de Isfahán, los medios estatales informaron sobre la muerte de un hombre el jueves que los grupos activistas atribuyeron a que la policía abrió fuego contra los manifestantes.

`Protestas por presiones económicas`

Según los informes, otra manifestación el miércoles por la noche llevó al voluntario de 21 años de la fuerza paramilitar Basij de la Guardia Revolucionaria. La agencia de noticias estatal IRNA informó sobre la muerte del miembro de la Guardia, pero no dio más detalles. Una agencia de noticias iraní llamada Student News Network, que se cree que es cercana a los Basij, culpó directamente a los manifestantes por el miembros de la guardia muerte, citando comentarios de Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestán.

El miembro de la Guardia «fue martirizado… a manos de alborotadores durante las protestas en esta ciudad en defensa del orden público», habría dicho. Otros 13 miembros del Basij y agentes de policía sufrieron heridas, añadió.

«Las protestas que han ocurrido se deben a las presiones económicas, la inflación y las fluctuaciones monetarias, y son una expresión de preocupaciones sobre los medios de vida», dijo Pourali. «Las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas se vean forzadas por individuos con fines de lucro».

Las protestas tuvieron lugar en la ciudad de Kouhdasht, a más de 400 kilómetros (250 millas) al suroeste de Teherán. El fiscal local Kazem Nazari dijo que 20 personas habían sido arrestadas después de las protestas y que la calma había regresado a la ciudad, informó la agencia de noticias del poder judicial Mizan.

La caída de la moneda provoca protestas

El gobierno civil de Irán bajo el presidente reformista Masoud Pezeshkian ha estado tratando de indicar que quiere negociar con los manifestantes. Sin embargo, Pezeshkian ha reconocido que no hay mucho que pueda hacer, ya que la moneda iraní, el rial, se ha depreciado rápidamente: 1 dólar cuesta ahora unos 1,4 millones de riales.

Mientras tanto, la televisión estatal informó por separado sobre el arresto de siete personas, incluidas cinco que describió como monárquicas y otras dos que, según dijo, tenían vínculos con grupos con sede en Europa. La televisión estatal también dijo que en otra operación las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, sin dar más detalles.

La teocracia iraní había declarado el miércoles día festivo en gran parte del país, citando el clima frío, probablemente como un intento de sacar a la gente de la capital para un fin de semana largo. El fin de semana iraní es el jueves y el viernes, mientras que el sábado se celebra el cumpleaños del Imam Ali, otro día festivo para muchos.

En las protestas, que se basan en cuestiones económicas, los manifestantes también han coreado consignas contra la teocracia de Irán. Los líderes del país todavía están tambaleándose después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra el país en junio. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la guerra.

Irán ha dicho que ya no enriquecerá uranio en ningún sitio del país, tratando de indicar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Sin embargo, esas conversaciones aún no se han llevado a cabo mientras el presidente de los EE.UU. Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstituya su programa atómico.

