Al menos dos muertos y 21 desaparecidos tras un enorme deslizamiento de tierra en Indonesia







Al menos dos personas han muerto y otras 21 están desaparecidas tras una gran corrimiento de tierras Afectó partes de la provincia indonesia de Java Central, dijeron funcionarios el viernes, mientras los rescatistas continuaban buscando sobrevivientes en terreno inestable, informó Al Jazeera.

El deslizamiento de tierra afectó a decenas de casas repartidas en tres pueblos de la zona. distrito de cilacap el jueves por la noche. La región venía experimentando varios días de intensas lluvias, que debilitaron el suelo y provocaron múltiples deslizamientos, según un comunicado de las autoridades.

Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, dijo que 23 personas habían sido rescatadas con vida el viernes por la mañana. «Dos víctimas fueron encontradas muertas y otras 21 aún están siendo buscadas», dijo.

Los equipos de rescate están utilizando maquinaria pesada, herramientas de corte y equipos manuales para llegar escombros-áreas llenas. Sin embargo, la inestabilidad del terreno ha ralentizado las operaciones, señalaron los funcionarios, según Al Jazeera. Las imágenes compartidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia mostraron a voluntarios y funcionarios cavando entre casas derrumbadas y barro para localizar a los que aún estaban atrapados.

Meteorología de Indonesia, Climatologíay la Agencia Geofísica habían emitido una alerta de clima extremo a principios de esta semana, advirtiendo que varias regiones pueden enfrentar peligros hidrometeorológicos ya que se espera que continúen las fuertes lluvias en los próximos días.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada de monzones del país, que normalmente dura de octubre a marzo. con muchos comunidades Al residir en las laderas de las montañas o cerca de llanuras aluviales fértiles, los desastres relacionados con el clima con frecuencia causan daños sustanciales.

