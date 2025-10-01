Al menos 69 personas matadas en terremoto que golpean Filipinas







Los rescatistas usaron retroexcavadores y perros rastreadores para buscar sobrevivientes En casas colapsadas y otros edificios dañados en el centro de Filipinas el miércoles, un día después de que un terremoto mató al menos a 69 personas.

Se esperaba que el número de muertos se elevara del terremoto de magnitud 6.9 que golpeó alrededor de las 10 pm del martes y atrapó a un número no especificado de residentes en la ciudad afectada de Bogo y las ciudades rurales periféricas en la provincia de Cebú.

La lluvia esporádica y los puentes y carreteras dañados han obstaculizado la carrera para salvar vidas, dijeron las autoridades.

Todavía estamos en la hora dorada de nuestra búsqueda y rescate, dijo en una conferencia de noticias. Todavía hay muchos informes de personas que fueron atrapadas o golpeadas por escombros.

El epicentro del terremoto, que fue desencadenado por el movimiento en una línea de falla submarina a una profundidad peligrosamente poco profunda de 5 kilómetros (3 millas), fue de unos 19 kilómetros (12 millas) al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90,000 personas en la provincia de Cebú, donde se informaron alrededor de la mitad de las muertes, dijeron funcionarios.

El gobierno filipino está considerando si buscar la ayuda de los gobiernos extranjeros basados ​​en una evaluación continua de daños rápidos, dijo Alejandro.

Estados Unidos, JapónAustralia y la Unión Europea expresaron condolencias.

Estamos listos para apoyar la respuesta del gobierno filipino como amigos, socios, aliados, Marykay Carlson, embajador de los Estados Unidos en Filipinas, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Los trabajadores intentaban transportar una retroexcavadora para acelerar los esfuerzos de búsqueda y rescate en un grupo de chabolas en un pueblo de montaña golpeado por un corrimiento de tierras y Boulders, el oficial de mitigación de desastres de la ciudad de Bogo, Rex Ygot, dijo a The Associated Press la madrugada del miércoles.

Es difícil moverse en el área porque hay peligros, dijo Glenn Ursal, otro oficial de mitigación de desastres, que agregó que algunos sobrevivientes fueron llevados a un hospital desde la aldea de montaña.

Las muertes también se informaron desde las ciudades periféricas de Medellin y San Remigio, donde tres personal de la Guardia Costera, un bombero y un niño fueron asesinados por separado por muros colapsando y cayendo Escombros Mientras intentaba huir a un lugar seguro de un juego de baloncesto en un complejo deportivo que fue interrumpido por el terremoto, dijeron funcionarios de la ciudad.

El terremoto fue uno de los más poderosos para golpear la región central en más de una década, y golpeó mientras muchas personas dormían o estaban en casa.

El Instituto Filipino de Volcanología y Sismología emitió brevemente una advertencia de tsunami y aconsejó a las personas que se mantuvieran alejadas de las costas de Cebú y las provincias cercanas de Leyte y Biliran debido a posibles olas de hasta 1 metro (3 pies).

No se informaron tales olas, y el tsunami La advertencia se levantó más de tres horas después, pero miles de residentes traumatizados se negaron a regresar a casa y decidieron quedarse en campos y parques de hierba abiertos durante la noche a pesar de las lluvias intermitentes.

Cebú y otras provincias todavía se estaban recuperando de una tormenta tropical que maltrató la región central el viernes, dejando al menos 27 personas muertas, principalmente debido a ahogamientos y árboles que caen, eliminando el poder en ciudades y pueblos enteros y forzando la evacuación de decenas de miles de personas.

Las escuelas y las oficinas gubernamentales se cerraron en las ciudades y pueblos de tráneo mientras el seguridad de los edificios fue revisado. Se detectaron más de 600 réplicas después del Temblor del martes por la noche, el director del Instituto de Volcanología y Sismología de Filipinas, Teresito Bacolcol.

Las listas de montañas empapadas de lluvia eran más susceptibles a los deslizamientos de tierra y de tierra en un terremoto importante, advirtió.

Esto fue realmente traumático para la gente. Han sido azotados por una tormenta y luego sacudidos por un terremoto, dijo Bacolcol. No quiero experimentar lo que han pasado.

El FilipinasUno de los países más propensos a desastres del mundo, a menudo se ve afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el anillo de fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas cada año.

