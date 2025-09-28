Al menos 44 muertos en Gaza en medio de ataques israelíes en curso







Los ataques israelíes y los disparos mataron al menos a 44 personas en todo GazaDijeron funcionarios de salud. La presión internacional ha crecido para un alto el fuego, pero el líder de Israel sigue siendo desafiante por continuar la guerra.

Las huelgas en Gaza central y norte mataron a personas en sus hogares en las primeras horas del sábado por la mañana. Esto incluyó nueve de la misma familia en una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, según el personal de salud del Hospital Al-Awda, donde se trajeron los cuerpos.

Los ataques se produjeron horas después de que un desafiante primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le dijo a otros líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU el viernes que su nación «debe terminar el trabajo» contra Hamas en Gaza. La presión internacional sobre Israel para poner fin a la guerra está aumentando, al igual que el aislamiento de Israel, con una creciente lista de países que deciden recientemente reconocer la estadidad palestina, algo que Israel rechaza.

