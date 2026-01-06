Al menos 35 personas muertas y 1.200 detenidas en las protestas económicas de Irán







El número de muertos por la violencia que rodeó las protestas en Irán ha aumentado a al menos 35 personas, dijeron activistas el martes, ya que las manifestaciones no daban señales de detenerse. La cifra provino de la Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que dijo que más de 1.200 personas han sido detenidas en las protestas, que duran más de una semana.

Dijo que 29 manifestantes, cuatro niños y dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes habían muerto. Las manifestaciones han llegado a más de 250 lugares en 27 de las 31 provincias de Irán. El grupo, que depende de una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en disturbios pasados.

La agencia de noticias semioficial Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, informó el lunes por la noche que unos 250 agentes de policía y 45 miembros de la fuerza Basij de la Guardia, compuesta exclusivamente por voluntarios, resultaron heridos en las manifestaciones.

El creciente número de muertos conlleva la posibilidad de una intervención estadounidense. El presidente estadounidense Donald Trump advirtiendo a Irán el viernes que si Teherán «mata violentamente a manifestantes pacíficos», Estados Unidos «vendrá a rescatarlos».

Si bien no está claro cómo intervendrá Trump y si lo hará, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y funcionarios dentro de la teocracia amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en el Medio Oriente. Los comentarios adquirieron nueva importancia después de que el ejército estadounidense capturara el sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un antiguo aliado de Teherán.

El protestas se han convertido en las mayores en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan generalizadas e intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no usar su hijab o pañuelo en la cabeza, como gustaba a las autoridades.

Irán ha enfrentado rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. Mientras las sanciones se endurecían e Irán luchaba después de una guerra de 12 días con Israel, su moneda rial se desplomó en diciembre, alcanzando 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después. Ha sido difícil comprender la escala de esta última ronda de protestas. Los medios estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones.

Los videos en línea ofrecen sólo breves y temblorosos vistazos de personas en las calles o el sonido de disparos. Periodistas en Irán También se enfrentan a limitaciones a la hora de denunciar en general, como la exigencia de permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o arresto por parte de las autoridades. Pero las protestas no parecen detenerse, incluso después de que el Líder Supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, dijera el sábado que «los alborotadores deben ser puestos en su lugar».

