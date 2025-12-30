Al menos 32 personas enferman en Indore por sospecha de contaminación del agua







Al menos 32 personas han enfermado en Madhya Pradesh Indore por presunta contaminación del agua, lo que llevó a la administración a recolectar muestras de agua potable para realizar pruebas, informó la agencia de noticias PTI.

un local concejal También afirmó que un hombre de 80 años ha muerto tras beber agua contaminada. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad y la administración aún no han confirmado la muerte.

En declaraciones a los medios sobre el incidente, Director médico y de salud (CMHO) Dr. Madhav Prasad Hassan dijo que al menos 32 personas de la Bhagirathpura zona han sido ingresados ​​en diferentes hospitales de la ciudad, informó el PTI.

«Los pacientes se quejaron de vómitos y diarrea después de beber agua contaminada», destacó la CMHO.

Hassan más enfatizado que las muestras de agua potable han sido recolectadas para su análisis en la localidad y los informes llegarán en 48 horas, informó PTI.

Residentes de Bhagirathpura dijeron que enfermaron luego de consumir agua del río Narmada suministrada a los hogares a través de conexiones de grifos municipales.

Hablando sobre la preocupante situación, el alcalde de Indore Pushyamitra Bhargava dijo: «Hemos enviado muestras de agua para su análisis. Sólo podremos comentar sobre el asunto después de que lleguen los informes de las pruebas».

CM Yadav dirige a la administración local para garantizar un tratamiento rápido

Mientras tanto, Ministro Principal (CM) Mohan Yadav ha ordenado a la administración local que garantice un tratamiento rápido y de calidad para todos los pacientes.

Según el concejal Kamal BaghelaLos residentes se quejaron de un olor inusual en el agua el 25 de diciembre.

«Quizás algunos enfermaron después de beber esta agua. Sólo después de que lleguen los informes de las pruebas se sabrá cómo se contaminó el agua», afirmó Baghela, que afirmó que uno de los residentes enfermos, Nandalal Pal, que ingresó en un hospital privado, falleció.

El hijo de Pal, Siddharth, dijo que su padre ingresó en el hospital el domingo después de sufrir vómitos y diarrea supuestamente debido a agua contaminada.

Además, los vecinos han afirmado que dos mujeres también murieron tras enfermarse debido al agua contaminada.

Bhagirathpura residente jitendra prajapat dijo su hermana mayor, Seema. prajapat (50), que sufría de vómitos y diarrea presuntamente por agua contaminada, murió el lunes.

Añadió: «Mi hermana de repente se quejó de vómitos y diarreay ni siquiera tuvimos la oportunidad de manejar la situación. Murió camino al hospital».

Sin embargo, la administración no ha confirmado ninguna muerte hasta el momento.

(Con aportes de PTI)





Fuente