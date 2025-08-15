





Al menos 27 migrantes y refugiados se ahogaron el jueves después de un trágico naufragio en la costa de la isla italiana de Lampedusa, según un comunicado de Naciones Unidas Alto Comisionado de Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, que marca otro incidente mortal en la peligrosa ruta de migración del Mediterráneo Central.

En una publicación sobre X, Grandi declaró que más de 700 refugiados y migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo central hasta ahora en 2025, al tiempo que enfatizan la necesidad urgente de mejorar todos los aspectos de la respuesta para tratar tales situaciones.

De acuerdo a Cañón Oficial de comunicación de Italia, la agencia actualmente está ayudando a los sobrevivientes del naufragio. Según los funcionarios, alrededor de 95 personas se habían alejado de Libia en dos barcos, pero después de que un barco comenzó a asumir agua, todos los pasajeros se vieron obligados a abordar el otro. Desafortunadamente, este bote volcó debido a la sobrecarga severa. Actualmente, 60 sobrevivientes han sido rescatados, mientras que alrededor de 35 personas son temidas muertas o desaparecidas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente