Al menos 25 heridos en la explosión de la barra de Madrid, la fuga de gases sospechas







Al menos 25 personas resultaron heridas después de que una explosión atravesó una barra en Madrid El sábado, las autoridades locales dijeron, según DW.

Los servicios de emergencia confirmaron que dos víctimas estaban en una condición «grave» y se informó que otras tres estaban en un estado «potencialmente grave». Los bomberos sacaron a cuatro personas de los escombros.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 3 pm en el bar Mis Tesoros en el distrito de Puente de Vallecas de la capital de España. Citando los medios locales, DW informó que una fuga de gas puede haber causado la explosión.

Carlos Marin, jefe del Departamento de Bomberos del Consejo de la Ciudad de Madrid, dijo que la explosión estaba vinculada al gas, pero que el tipo y la causa exacta aún no estaban claras.

El vicemán del alcalde Inmaculada Sanz dijo a los periodistas que era «demasiado pronto» para confirmar la razón detrás de la explosión, pero dijo que no hay más víctimas atrapadas.

Agregó que los residentes de nueve unidades de vivienda en el mismo edificio necesitarían alojamiento temporal durante los próximos días.

Las autoridades dijeron que el edificio permaneció inestable. Mientras que algunos apartamentos superiores quedaron intactos, el área de entrada se dañó severamente, lo que hizo que el acceso sea «completamente imposible», dijo Marin, según DW.

Fuente