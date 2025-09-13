Al menos 19 soldados, 45 militantes asesinados en Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán







Al menos 19 soldados y 45 militantes han sido asesinados en enfrentamientos en el noroeste inquietante de Pakistán, con el primer ministro Shehbaz Sharif el sábado prometiendo responder con toda la fuerza contra el terroristas.

Según el ejército de Pakistán, al menos 45 militantes han sido asesinados en enfrentamientos en tres partes diferentes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa del 10 al 13 de septiembre.

Sharif, acompañado por el jefe del ejército Mariscal de campo Asim MunirVisitó Bannu y asistió a una reunión de alto nivel centrada en el terrorismo antiterrorista, informó Radio Pakistán.

El primer ministro dijo que la respuesta de Pakistán al terrorismo continuará con toda su fuerza y ​​dejó en claro que no se tolerará ninguna ambigüedad o compromiso «.

Alegó que los líderes terroristas y facilitadores responsables de los ataques en Pakistán están operando desde el suelo afgano.

Reclamando la participación de nacionales afganos infiltrados en incidentes terroristas, enfatizó la urgente necesidad de la repatriación de residentes afganos ilegales que actualmente viven en Pakistán.

Sharif dijo que Pakistán rechaza «politización y narraciones engañosas» sobre el tema del terrorismo.

Durante la visita, el primer ministro y el mariscal de campo también visitaron el hospital militar de Bannu para reunirse con los soldados heridos.

Junto con el jefe del ejército también participó en las oraciones funerarias de los 12 soldados asesinados en una operación en el distrito de Waziristán del Sur.

Según dos declaraciones diferentes del ejército, 45 terroristas pertenecientes al Tehreek-e-taliban Pakistán (TTP) fueron asesinados en tres operaciones separadas en Khyber Pakhtunkhwa.

Las fuerzas de seguridad en el distrito de Bajaur realizó una operación basada en inteligencia y en un intenso intercambio de fuego, 22 terroristas pertenecientes al TTP fueron asesinados, dijo.

En otro encuentro que tuvo lugar en el distrito de Waziristán del Sur, 13 terroristas de TTP fueron neutralizados y 12 soldados perdieron la vida en el intenso intercambio de fuego, según el comunicado.

Las armas y las municiones también fueron recuperadas de los terroristas, dijo.

Las relaciones públicas entre servicios (ISPR), el ala de los medios de comunicación militar, afirmaron la participación de los ciudadanos afganos en estos actos terroristas.

En el tercer incidente, las fuerzas de seguridad realizaron una operación basada en la inteligencia el jueves en Lal Qilla Maidan del distrito de bajo directorio sobre la presencia reportada de terroristas.

Al menos siete soldados y 10 terroristas fueron asesinados después de un intenso intercambio de fuego, dijo.

El ejército dijo que los informes de inteligencia confirmaron inequívocamente la participación física de los nacionales afganos en estos actos atroces.

Agregó que Pakistán espera el interino afgano Gobierno para mantener sus responsabilidades y negar el uso de su suelo para actividades terroristas contra Pakistán.

