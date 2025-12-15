Al menos 16 muertos, incluido un niño, en un ataque durante el evento de Hanukkah en Sydney







Un niño es una de las al menos 16 personas muertas en un ataque en Australia en una de las playas más famosas del mundo, dijeron funcionarios el lunes.

Cientos de personas se habían reunido en Bondi Beach en Sydney para un evento para celebrar el primer día de Hanukkah, cuando hombres armados abrieron fuego.

Al menos 16 personas han muerto y otras 38 han resultado heridas en un ataque terrorista que, según las autoridades, estaba diseñado contra la comunidad judía.

Nueva Gales del Sur El ministro de Salud, Ryan Park, dijo que el número de muertos aumentó de 12 a 16 durante la noche, incluido un niño de 12 años.

Otros tres niños están siendo tratados en el hospital, afirmó.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente