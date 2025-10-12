Al marcar un triplete y llevar a Noruega a aplastar a Israel 5-0, Erling Haaland admite que aún no está satisfecho

Oslo, viva – atacante selección noruega, Erling Haalandvolvió a demostrar su agudeza cuando llevó a su país a una aplastante victoria por 5-0 sobre Equipo Nacional Israelí en el partido del Grupo I de clasificación para el Mundial 2026 en la zona europea, el sábado por la tarde, hora de Indonesia (11 de octubre de 2025).

A pesar de marcar un triplete, Haaland admitió que no estaba satisfecho con su actuación. El jugador del Manchester City lamentó no haber conseguido convertir en goles sus dos penaltis al inicio del partido.

«En dos ocasiones no pude marcar en los penaltis. No fue muy bueno. Así que tengo que entrenar de nuevo», dijo Haaland, citado en la cuenta oficial de la selección noruega, @Herrelandslaget, el domingo (10/12).

El partido en el estadio Ullevaal de Oslo pudo haber comenzado perfectamente para Noruega después de que el árbitro polaco Szymon Marciniak señalara un penalti en el minuto tres debido a una falta de Dan Biton en el área prohibida.

Sin embargo, el primer tiro de Haaland fue bloqueado por el portero israelí Daniel Peretz. Después de una revisión del VAR, Marciniak decidió que se repitiera el penalti porque se consideró que Peretz se había salido primero de la línea y nuevamente Haaland no logró vencer al portero.

«El partido fue lento al principio, sobre todo porque no pude marcar dos penales. Sin embargo, por eso es importante para nosotros mantener la calma», dijo el jugador de 25 años.

Después de un comienzo decepcionante, Haaland se recuperó en la segunda mitad y anotó tres goles, sellando una gran victoria de Noruega por 5-0. Los tres goles adicionales significan que Haaland ahora ha acumulado 51 goles en 46 apariciones con la selección nacional, fortaleciendo su posición como máximo goleador de todos los tiempos de Noruega, muy por delante de Jorgen Juve (33 goles en 45 partidos).

Aun así, Haaland enfatizó que no piensa demasiado en los récords personales. El objetivo principal ahora es conseguir que Noruega se clasifique para el Mundial de 2026.

«El equipo debe mantener la cabeza fría y concentrarse en el partido contra Estonia», afirmó.

Con la victoria sobre Israel, Noruega encabeza temporalmente el Grupo I con 18 puntos en seis partidos y se acerca a un billete para la fase final del Mundial de 2026.