Al lograr malos resultados, Kurniawan Dwi Yulianto está listo para acompañar la retirada del entrenador de PSPS Pekanbaru

Pekanbaru, Viva – El comienzo de la temporada Campeonato 2025/2026 se convirtió en un período difícil para PSPS Pekanbaru. Dos juegos sin una victoria hicieron que el club se apodara de Askar Sorcerer en la fuerte atención de los seguidores. La presión también condujo a la renuncia del entrenador en jefe Ilham Romadhona, incluso la leyenda del equipo nacional indonesio Kurniawan Dwi Yulianto Participó en afirmar que estaban listos para renunciar.

Leer también: Campeonato (Liga 2) 2025/26 inicios: Lista de 20 participantes, división grupal y formato de competencia



PSPS comenzó la temporada con resultados decepcionantes después de perder 0-4 ante el FC Bekasi City. La situación se estaba calentando al entretener a PSMS Medan en el Kaharuddin Nasution Stadium, domingo (9/21).

De hecho, PSPS tuvo una ventaja de 3-1. Sin embargo, la concentración de jugadores dispersos en la segunda mitad y el gol escoltado por Erlangga Setyo admitió hasta que el juego terminó en un empate 3-3.

Leer también: Nuevo apoyo para la determinación de PSS Sleman de regreso a la Super League



Por lo tanto, PSP solo recolectó 1 punto de los primeros 2 partidos de campeonato.

Después del partido contra PSMS, los partidarios inmediatamente expresaron la decepción. Exigieron que el entrenador Ilham Romadhona renunciara porque no pudo dar los mejores resultados.

Ilham también respondió con una actitud firme.

Leer también: Persipura lanza Nueva Jersey, símbolo de la resurrección e identidad de Papua



«Hoy me voy de aquí. Sea lo que sea, soy responsable», dijo Ilham frente a los seguidores citados en Instagram @bertuah1955.id.

El entrenador de 45 años -Old reconoció el problema del enfoque, la comunicación entre los jugadores, así como los aspectos psicológicos del equipo para ser la causa principal del rendimiento de PSPS.

Kurniawan Dwi Yulianto fue destacado

No solo Ilham, director de ingeniería de PSPS, que también es la leyenda del equipo nacional indonesio, Kurniawan Dwi Yulianto, también fue arrastrada. Transmitió una disculpa a los seguidores y declaró que estaban listos para renunciar si se les pedía administración.

«Seguiré cualquier decisión de gestión. Si realmente tengo que retirarme, estoy listo», dijo Kurniawan.

«Que Marwah Riau lo es todo, digo que se disculpe profusamente porque en estos 2 partidos no hemos podido dar una victoria con la que realmente soñamos juntos».

«El segundo es lo más agradecido posible por el apoyo de todos los amigos que son militantes», dijo.

El propietario de PSPS, Gede Widiade, enfatizó que su partido realizaría una evaluación exhaustiva. La gerencia planea reunir entrenadores, director técnico y otras partes relacionadas en Yakarta antes de que el equipo se sometiera al tercer partido del campeonato.

Esta situación hace que el futuro de las sillas de entrenamiento de Pekanbaru PSPS sea un gran signo de interrogación. El club debe moverse inmediatamente rápidamente para mejorar la línea de defensa, aumentar el enfoque del jugador y calmar a los seguidores para que las condiciones internas no sean cada vez más inestables.

PSPS todavía tiene un largo camino en la Liga 2, pero los pasos de gestión en los próximos días determinarán en gran medida el destino del club esta temporada.