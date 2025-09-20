Al llegar a Japón, Prabowo visitará el Pabellón Indonesio en la Expo 2025 Osaka

Osaka, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llegando a Osaka, Japón el sábado 20 de septiembre de 2025. Prabowo visitará Pabellón indonesio en Expo 2025 Osaka.

Esta visita marca el compromiso de Indonesia en fortalecer el papel activo en foro globalademás de promover la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Prabowo y su séquito llegaron al aeropuerto internacional de Kansai alrededor de las 08.30 hora local.

La llegada de Prabowo fue inmediatamente recibida por la abogada comercial interina de Maria Renata Hutagalung, el cónsul general indonesio de Osaka John Tjahjanto Boestami y el apego de la defensa indonesia Tokyo Laksmana tni hidayasrahman.

Además, también dio la bienvenida a la llegada de Prabowo, el ex asistente japonés Srcretary Chabinet ex asistente Keiichi Ichikawa y embajador a cargo de la región de Kansai Yasushi Misawa.

La Expo 2025 Osaka lleva el tema «Diseño de la Sociedad Futura para nuestras Vidas» que enfatiza la colaboración global en enfrentar desafíos conjuntos, incluido el cambio climático, la transformación tecnológica y el desarrollo sostenible. Indonesia también contribuyó a uno de los 158 países participantes en la Expo.

Durante esta visita, el presidente Prabowo estaba programado para revisar el pabellón indonesio que planteó un gran tema inspirado en la filosofía balinesa de Tri Hita Karana, enfatizando la armonía entre los humanos, la naturaleza y Dios.

El principio se convierte en la base de la narrativa y la visión del pabellón en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo.

La presencia del presidente Prabowo en la Expo 2025 Osaka es una manifestación tangible de la diplomacia indonesia en el escenario global, así como un paso para confirmar la posición de Indonesia como una de las fuerzas importantes en la región y el mundo.

Acompañando al Presidente en el camino a Osaka, a saber, el Ministro de Asuntos Exteriores Sugión y el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya.