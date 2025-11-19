Jacarta – La llegada de la maquilladora internacional Gina Brooke a Indonesia no solo entusiasma a los profesionales de la belleza, sino que también abre nuevas perspectivas sobre cómo es un ícono mundial. Virgen Prepara la piel antes de aparecer en el escenario.

Brooke, conocida como la figura detrás de una serie de looks escénicos y fotografías editoriales de celebridades mundiales, estuvo presente en el evento celebrado por Regenesis con Intraceuticals en Yakarta. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

En esta sesión, Brooke compartió su experiencia de trabajar con Madonna, incluido el ritual de cuidado facial que la diva siempre realiza antes de subir al escenario o filmar.

«Llevo el sistema de oxígeno de Intraceuticals a cada sesión de fotos; este tratamiento hace que la piel se transforme instantáneamente: hidratada, brillante y lista para el maquillaje», dijo Brooke, quien desde 2010 ha sido la embajadora oficial de la marca Intraceuticals, en una sesión íntima en Yakarta recientemente.

Explicó que Madonna es muy disciplinada a la hora de garantizar una condición óptima de la piel antes del maquillaje. Se dice que el tratamiento facial con oxígeno es un paso importante que nunca debe omitirse.

Según Brooke, el oxígeno facial es un procedimiento no invasivo que combina oxígeno a alta presión con un suero altamente hidratante.

«Todo el mundo tiene problemas de piel, desde acné, envejecimiento hasta piel seca. Por eso es importante preparar la piel para que el maquillaje dure mucho tiempo. La piel hidratada es la clave para aplicar el maquillaje», explicó.

Brooke dijo que el oxígeno actúa como un «portador» para ayudar a que el suero se absorba más profunda y rápidamente. El suero utilizado generalmente contiene ácido hialurónico, por lo que la piel se vuelve más flexible, hidratada y tiene una textura mínima, condiciones ideales para la aplicación de maquillaje.

«En realidad la piel también produce ácido hialurónico, pero con el tiempo disminuye y esto repercute en la piel. Por lo tanto, es necesario preparar la piel hidratándola a través de un facial oxigenado con ácido hialurónico para que la piel esté más firme e hidratada antes de aplicar el maquillaje», continuó.

Brooke no solo confía en el cuidado profesional, sino que también enfatiza la importancia de rutinas simples como usar crema hidratante antes del maquillaje. Según él, la crema hidratante es capaz de formar una fina capa que retiene el agua para que no se evapore, ayudando así a mantener la piel húmeda y brillante durante todo el día.