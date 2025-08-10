Al llegar a Indonesia, el presidente de Perú firmará el IP-Cepa con Prabowo mañana?


Domingo 10 de agosto de 2025 – 23:24 Wib

Yakarta, Viva – Presidente republicano Perú Dina Ercilia Boluarte Zegarra llegó a Indonesia. Llegó al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, domingo por la tarde, 10 de agosto de 2025.

La Secretaría Presidencial en su declaración informó que el presidente Boluarte llegó a Indonesia alrededor de las 16:00 WIB. Celebrará una reunión con el presidente Prabowo Subianto, mañana lunes 11 de agosto de 2025.

La llegada de Boluarte fue bienvenida con bailes regionales y varios funcionarios, incluido el Ministro de Comercio (Mendag) Budi Santoso y los funcionarios regionales locales. Según se informa, el presidente Boluarte se reunirá con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta (11/8) para discutir una serie de temas importantes de los dos países.

Anteriormente informó, el presidente Prabowo, en un viaje a Perú en el marco de la cumbre de APEC a fines del año pasado, entregó brevemente una invitación al presidente de Boluarte para visitar Indonesia.

Una de las cosas que se discutirán es la posibilidad del acuerdo económico integral de Indonesia-Perú o Indonesia-Perú (IP-CEPA). Se planea firmar el acuerdo para ser firmado por los dos gobiernos el 11 de agosto de 2025.

El Ministro de Comercio, Budi, dijo que los pasos para completar los puntos del acuerdo de IP-CEPA entre los dos países, también habían sido discutidos en Perú por un equipo de cada gobierno. (Hormiga)

