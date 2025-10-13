Al llegar a El Cairo, el Presidente Prabowo asistirá a la Cumbre de Paz de Gaza

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llegó al aeropuerto internacional de Sharm El-Sheikh, República Árabe Egipto para asistir a la Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) Paz Gaza en Sharm El-Sheikh el lunes 13 de octubre de 2025.

El avión Garuda Indonesia-1 que transportaba al Jefe de Estado y un séquito limitado llegó alrededor de las 7:00 hora local.

Aparecieron para dar la bienvenida a la llegada del Jefe de Estado a El Cairo el chambelán presidencial egipcio Mohammed Mokhtar, el embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, y el agregado de defensa de la embajada de Indonesia en El Cairo, coronel de marina (P) Dafris D. Syahruddin.

Previamente, el Jefe de Estado y su séquito despegaron de la base aérea Halim Perdanakusuma, a las 00.20 horas.

Mientras esté en El Cairo, está previsto que asista el Presidente Pabowo. Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El Sheikh. En esta cumbre, el presidente Prabowo tiene previsto presenciar la ceremonia de firma del acuerdo de paz y terminación. guerra en Gaza.

También está previsto que asistan a la cumbre varios Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, entre ellos el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Rey de Jordania, Abdullah II, el Emir de Qatar, el Jeque Thamim bin Hamad Al Thani, el Presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Primer Ministro de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman Al Saud, y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

La invitación del Presidente Prabowo a la cumbre de Sharm El-Sheih muestra el importante papel de Indonesia en el fomento de la paz en la región de Oriente Medio, especialmente en el conflicto de Gaza.

Aparte de eso, esto también es una prueba del compromiso de Indonesia con la creación del orden mundial según lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución de 1945.

También acompañaron al Presidente de la República de Indonesia en el vuelo desde Yakarta el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono y el Secretario del Gabinete o Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya.