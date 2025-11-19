Al llegar a Boyolali, Prabowo inaugurará el Hospital de Cardiología Emiratos-Indonesia

Boyolali, VIVA – Presidente Prabowo Subianto llegó a Boyolali Regency, provincia de Java Central, el miércoles 19 de noviembre de 2025, para llevar a cabo una serie de agendas de trabajo en la zona. El avión que transportaba al Jefe. País y un grupo limitado llegó a la Base de la Fuerza Aérea Adi Soemarmo (Lanud) a las 09.30 WIB.

Para dar la bienvenida al Jefe de Estado en la Base Aérea de Adi Soemarmo estuvieron el Gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, el Comandante Militar IV Diponegoro, General de División TNI Achiruddin Darojat, el Inspector General Jefe de la Policía Regional de Java Central, Pol. Ribut Hari Wibowo y Danlanud Adi Soemarmo Marshal TNI Henri Ahmad Badawi.

Desde la base aérea de Adi Soemarmo, el presidente Prabowo se dirigió directamente al lugar del acto de inauguración. Hospital Cardiología de los Emiratos – Indonesia. El hospital es un centro de salud resultante de la colaboración estratégica entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos en el desarrollo de servicios cardíacos estándar internacionales.

La inauguración de este hospital es parte de los esfuerzos del gobierno para ampliar el acceso a servicios de salud especializados para la comunidad. Se espera que esta instalación pueda mejorar el tratamiento de las enfermedades cardíacas de una manera más rápida, más moderna, asequible y según los estándares clínicos internacionales.

El presidente Prabowo llega a Solo para inaugurar el Hospital de Cardiología Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Anteriormente, el Jefe de Estado despegó de la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma hacia Boyolali Regency a las 08.27 WIB.

También acompañaron al presidente Prabowo en el vuelo a la provincia de Java Central el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno/viceministro de Comunicaciones y Digital, Angga Raka Prabowo.