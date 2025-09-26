Al llegar a Amsterdam, Prabowo fortalecerá la diplomacia indonesia-holandesa

Amsterdam, vivo – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto llegó al aeropuerto internacional de Schipol, Amsterdam, Holandésel jueves 25 de septiembre de 2025, a las 09.45 hora local. El presidente Prabowo está programado para ser aceptado oficialmente por el rey holandés Willem-Alexander en el Palacio Huis Ten Bosch.

Quoted from the statement of the Presidential Secretariat Press Bureau, Friday, September 26, 2025, President Prabowo was warmly welcomed under the ladder of the plane by the Aide-De-Camp (ADC) of the Dutch king Lieutenant Colonel Joël Postma, Head of the Visits and Events of the Protocol and House Country Department, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Bob Aal, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands Mayerfas, as well as the defense attaché of the Indonesian embassy in The Hague Col. Mar (P) Rikrik Permadi Sobana.



El presidente Prabowo llegó a Amsterdam, los Países Bajos Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La procesión oficial de bienvenida también fue coloreada por la presencia de las tropas honorarias. Dos soldados honorarios se pararon al final de las escaleras del avión, mientras que los otros ocho se alinearon cuidadosamente en el lado derecho de la alfombra roja, respetaron al presidente Prabowo y acompañaron los pasos del jefe de estado hacia el vehículo.

Después de recibir respetos oficiales, el presidente Prabowo se dirigió al vehículo que había sido preparado. El Jefe de Estado abordará el largo Cadillac Limillac que pertenece a la familia real holandesa utilizada específicamente para las tareas estatales o visita oficial.

Este vehículo generalmente se almacena en establos reales, el área del Palacio Noordeinde, La Haya, y solo se usa en eventos de alto nivel. Esto refleja el alto respeto del reino holandés de la visita del presidente Prabowo.



El presidente Prabowo llegó a Amsterdam, los Países Bajos Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La visita del presidente Prabowo a los Países Bajos marcó los esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en los campos estratégicos. Se espera que la reunión con el rey de los holandeses fortalezca el vínculo de la amistad y amplíe las oportunidades de cooperación estratégica entre los dos países.

El presidente Prabowo partió anteriormente del Aeropuerto Internacional de Ottawa MacDonald-Cartier, Ottawa, Canadá, después de completar una serie de agendas estatales en Canadá. Acompañando al presidente Prabowo en un vuelo a Amsterdam, a saber, el Secretario del Gabinete de Teddy Indra Wijaya.