Al llamar a AMPG-AMPI, el valor de los memes del secretario general de Golkar, Bahlil, en las redes sociales ha superado los límites

Jacarta – Secretario General del Partido Golkar Sarmuji evaluó las medidas adoptadas por la Fuerza Juvenil del Partido Golkar (AMP) y la Fuerza Juvenil de Renovación de Indonesia (GRANDE) reportó varias cuentas redes sociales a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue una forma de respuesta al aumento de contenidos difamatorios y discursos de odio contra el presidente general del partido Golkar Bahlil Lahadalia.

Esto fue revelado por Sarmuji después de convocar a representantes de AMPG y AMPI por informar sobre los memes de Bahlil en varias cuentas en las redes sociales.

«Ayer, cuando los periodistas preguntaron sobre informar o consultar AMPG y AMPI con las fuerzas del orden, respondí, ‘llamaremos para preguntar por qué el informe’. Ahora que se les ha preguntado y hay una respuesta, piensan que estas cuentas crean contenido que excede los límites», dijo Sarmuji en una declaración escrita en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Según Sarmuji, el contenido informado por las dos organizaciones juveniles del Partido Golkar no era sólo crítica, sino que contenía insultos racistas, calumnias, engaños y encuadres maliciosos de la personalidad de Bahlil Lahadalia.

«Así que informaron no sólo que defendían a Pak Bahlil, sino que también querían que las redes sociales no estuvieran coloreadas por discursos malos y exagerados», continuó.

Destacó que las medidas de AMPG y AMPI nacieron puramente de su propia conciencia e iniciativa, sin instrucciones del partido.

Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

«¿Por qué debería preguntar? Sí, porque actúan por iniciativa propia. No tienen intención de obstaculizar la expresión o la libertad de opinión. Si quieres criticar, siéntete libre de hacerlo. Lo que se está atacando son sólo cuentas que actúan en nombre de la libertad de expresión pero cuyos contenidos están llenos de insultos, calumnias, encuadres malignos, racismo y engaños», dijo Sarmuji.

Esta medida legal, subrayó el legislador de Java Oriental, debe entenderse como un esfuerzo por construir un espacio digital más sano y civilizado, no como una forma de silenciar las críticas.

«La crítica es parte de la democracia, pero no se debe permitir que los insultos y las mentiras se conviertan en una nueva cultura en la esfera pública», afirmó.

Se sabe que los líderes de AMPG junto con AMPI informaron sobre varias cuentas de redes sociales a Polda Metro Jaya, el lunes 20 de octubre de 2025. Este informe está relacionado con la difusión de contenido racista y memes y publicaciones difamatorias contra el Ministro de Energía y Recursos Minerales y presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia.