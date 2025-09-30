Al lanzar la prioridad de UHC, el gobernador Bobby Nasution le pidió al jefe regional que se asegure de que no haya instalaciones de salud para rechazar a los pacientes

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby lanzado la cobertura de salud universal (UHC) Prioridad. En esta ocasión, Bobby también le pidió al jefe regional de Sumatra North que garantizara las instalaciones de salud (Faskes) ya no rechaza a los pacientes por razones de habitaciones completas.

«There is no full reason, if the third class is considered full can go up to second grade, without additional costs, so there is no reason for the full room patients, or if necessary the regent and mayor are checked by the hospital, if the second class is full of first grade, so there is no reason for the hospital (full),» he said at the launching of the priority UHC in Graha Bhineka Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Deliserdang, lunes (9/29/2025).

También le pidió a cada parte que interpretara el UHC no solo para facilitar la administración de personas que buscan tratamiento. Según él, UHC debe interpretarse sirviendo a los pacientes hasta que se curaron.

«Todos los que vienen pueden recuperarse, estar sanos y ser atendidos, no esperen mucho en la sala de emergencias, cuando la sala está llena de que se les dice que se vaya a casa, significa que UHC solo cubre el hospital sin poder ser servido bien», dijo Bobby.

Además, con el programa prioritario de UHC, dijo Bobby, la gente de Sumatra del Norte puede buscar tratamiento en cualquier lugar. Bobby dio un ejemplo, cuando había alguien en Langkat, que quería buscar tratamiento, pero el hospital estaba lleno, luego podía buscar tratamiento en un área vecina usando North Sumatra KTP.

«Si hay niños que estudian en Yogya, Bandung, si está enfermo en el área donde está en la universidad, puede buscar tratamiento en un hospital en colaboración con BPJ (salud)», dijo Bobby.

Para obtener información, actualmente la tasa de participación del Seguro Nacional de Salud Nacional de Sumatra (JKN) ha alcanzado el 100,2 % con la actividad de los participantes alrededor del 80,2 %. Para que Sumatra del Norte haya alcanzado la prioridad UHC. Esta cifra se ganó dos años más rápido de lo planeado.

Esto fue apreciado por la Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJS). El director de salud de BPJS, David Bangun, dijo que North Sumatra se convirtió en una de las provincias que se convirtió en el UHC con la población más grande de Indonesia.

«A juzgar por los logros logrados por North Sumatra, sus logros son alentadores, por lo que apreciamos el Gub y el personal, DPRD y todo el gobierno de Regency y Pemko», dijo David.

También apreció al gobierno local en North Sumatra, que cubrió 3,4 millones de personas en North Sumatra para obtener un seguro de salud. Según él, este también es un gran logro.

«Significa que más del 20% de la población de North Sumatra nace por asistencia mutua entre provincias y distritos/ciudades», dijo David.

También estaba presente en la ocasión el presidente del North Sumatra Pkk TP Kahiyang Ayu, el personal experto I del North Sumatra Pkk TP Titiek Sugiarti, el Secretario Provincial de Sumatra del Norte ToGap Simangunsonsog y el jefe del jefe regional de Sumatra del Norte.