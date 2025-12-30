Al lanzar GeoRIMA, Bahlil abre datos de recursos naturales en toda Indonesia para la comunidad y posibles inversores

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadalia confirmó que la aplicación multiplataforma de recursos geológicos de Indonesia (georima) que fue lanzado por su partido, presentará datos recursos naturales (ASD) en toda Indonesia de forma abierta y cualquier persona, incluidos los candidatos, puede acceder a él inversor.

Enfatizó que la disponibilidad de datos precisos y transparentes como este fortalecerá la posición de Indonesia en la competencia para atraer inversores en el escenario internacional.

«La presencia de GeoRIMA es la respuesta al desafío de la divulgación de información en el sector de los recursos naturales. La disponibilidad de datos de recursos naturales en la aplicación GeoRIMA se puede utilizar para diversos fines, incluso para los inversores que invertirán en Indonesia», dijo Bahlil en su declaración, el martes 30 de diciembre de 2025.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Agung Pribadi, jefe de Recursos Minerales, Carbón y Geotérmicos (PSDMBP), explicó que GeoRIMA, al que se puede acceder a través de georima.esdm.go.id, está diseñado para proporcionar información pública sobre el potencial mineral, carbón y geotérmico en todo el archipiélago.

Esta aplicación recopila datos que antes estaban dispersos, lo que facilita a los usuarios obtener la información que necesitan.

Agung explicó que algunas de las principales ventajas de GeoRIMA son la amplia accesibilidad y apertura al público. Con una plataforma integrada, usuarios de diversos orígenes, como académicos, el público en general y posibles inversores, podrán mapear el potencial regional sin tener que enfrentarse a una complicada burocracia de datos.

«Esta aplicación está diseñada para que cualquier persona pueda acceder a ella, desde académicos, el público en general hasta inversores potenciales. Estos datos son, por supuesto, muy útiles, especialmente para los inversores, con datos integrados, los inversores potenciales pueden mapear más fácilmente el potencial regional sin verse obstaculizados por una burocracia de datos complicada», dijo Agung.

Aparte de eso, GeoRIMA también proporciona datos completos de recursos naturales organizados por categoría para facilitar la búsqueda. Estas categorías incluyen metales básicos, metales preciosos, metales ferrosos (incluidas guías ferrosas como la laterita), así como información relacionada con el carbón y la geotermia. Aparte de eso, esta aplicación también muestra datos estadísticos detallados y balances de recursos por provincia y distrito.