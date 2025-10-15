Al lanzar el portal de datos NTT One, el viceministro del Interior, Bima, enfatiza la importancia del liderazgo basado en datos

Kupang, VIVA – Viceministro del Interior (wamenda) Bimá Arya Sugiarto enfatizó la importancia del liderazgo basado en datos para lograr una gobernanza eficiente, transparente y participativa. Lo transmitió cuando asistió al lanzamiento del portal One Data para la provincia de Nusa Tenggara Oriental (NTT) en el Salón Fernández de la Oficina del Gobernador de NTT, Kupang, el martes (14/10/2025).

Viceministra del Interior (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto

Según Bima, la diferencia fundamental entre los líderes modernos y convencionales radica en la forma en que toman decisiones. «Los líderes modernos siempre toman decisiones basadas en datos. Los líderes convencionales tienen muchas consideraciones además de los datos», dijo Bima.

Explicó que el gobierno moderno debe hacer de los datos la base de todas las políticas. Al estar basada en datos, dijo Bima, la gobernanza gubernamental puede funcionar de manera más rápida, más inteligente y más eficiente.

«El gobierno será mucho más eficiente cuando todas las decisiones se basen en datos. Más rápido, más inteligente, más barato, más fácil, mejor», afirmó.

Bima añadió que el uso de datos precisos también garantiza que la gestión del presupuesto público funcione según lo previsto. «El dinero del pueblo debe regresar al pueblo, no debe terminar en los bolsillos de los funcionarios. El dinero del pueblo debe proporcionar beneficios, eso es lo que mantenemos juntos. ¿Cómo puede cada rupia proporcionar beneficios al pueblo? Eso se debe a los datos», enfatizó.

Además, Bima evaluó Portal de datos NTT One es un paso importante hacia una gobernanza transparente y participativa. A través de este portal, el público puede acceder a diversa información e involucrarse en el proceso de desarrollo.

«Los datos hacen que este gobierno sea más participativo. Gobierno abierto, gobierno inclusivo, que nadie se quede atrás», afirmó Bima.

También enfatizó que la integración de datos juega un papel importante para aumentar la efectividad de las políticas públicas y fortalecer la democracia. Con datos consistentes y conectados entre agencias, la implementación de los procesos políticos y de desarrollo será más precisa.

Finalmente, Bima expresó su agradecimiento al Gobierno Provincial de NTT por el lanzamiento del Portal One Data de NTT Province. Espera que este paso se convierta en un ejemplo para otras regiones en el fortalecimiento de la gobernanza basada en datos.

«Esta es una colaboración extraordinaria, un piloto extraordinario. Podría ser un modelo en otras regiones y el impacto debe ser sentido por los residentes de NTT», afirmó.