Al Khoziny Ponpes Musala Building colapsó, Dasco le pidió al gobierno regional que superara de inmediato

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad dijo que había coordinado con el gobierno para superar el colapso del edificio Musala Dos pisos en el dormitorio masculino Internet de internado islámico Al Khoziny Buduran, Regencia Sidoarjo.

«Expresamos preocupación y habíamos coordinado con el gobierno para mudarnos para ayudar y también coordinar con el gobierno local», dijo Dasco a periodistas en el complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

El presidente diario de la fiesta Gerindra DPP espera que el colapso del edificio Pesantren se resuelva y no se repita en otro lugar.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo colapsó con cientos de estudiantes

«Y esperamos que este incidente se resuelva rápidamente y no se repita en otros lugares», concluyó.

Para obtener información, el edificio Musala de dos correos en el Dormitorio de Buduran de Putra Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo Regency, colapsó el lunes 29 de septiembre de 2025. El edificio colapsado Cuando para Santri Realizar oraciones ASR en la congregación.

Lanzamiento de Viva East Java, Wahid, uno de los testigos oculares que también fue un santri en el Al Khoziny islámico de internado, Sidoarjo, dijo que el incidente ocurrió cuando cientos de santri cumplieron con ASR en la congregación, entrando precisamente en la segunda rak’ah.

«Cuando entré en el segundo rak’ah, el final de la musala se derrumbó, continuó extendiéndose a las otras partes del edificio», dijo Wahid.

Agregó que el edificio estaba realmente en construcción. Pero se puede usar.

Explicó que el colapso del edificio ocurrió alrededor de las 15:00 WIB. Mientras que el edificio colapsado es un Musala. «Después de la oración de Asar, había un sonido de rugido, había una vibración como un terremoto resultó ser una Musala», explicó.

Docenas de ambulancias fueron llevadas al lugar para evacuar a los heridos e inmediatamente se apresuraron al hospital más cercano. Mientras tanto, el jefe de la policía de la ciudad de Sidoarjo, el comisionado de policía Christian Tobing, dijo que el proceso de evacuación estaba en marcha.

«La evacuación sigue haciendo. Los datos completos se enviarán a continuación», dijo.

Mientras tanto, la Agencia Nacional SAR (Basarnas) declaró que hasta ahora hay 38 estudiantes que todavía están atrapados bajo las ruinas.

El jefe de Surabaya Clase A SAR Office Sigit en Sidoarjo dijo el martes, según la información del internado, había aproximadamente 140 estudiantes que fueron víctimas, de los cuales 102 habían sido evacuados.

«Esto significa que actualmente hay 38 estudiantes que todavía están atrapados», dijo Nanang al equipo de medios en el SAR Post cerca de la escena.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

Nanang explicó que de los 102 estudiantes que fueron evacuados con éxito, hasta 91 de ellos llevaron a cabo una evacuación independiente poco después del incidente, mientras que otros 11 fueron evacuados con éxito de bajo las ruinas por el equipo conjunto SAR desde que el proceso de evacuación comenzó el lunes 29 de septiembre por la noche.

De los 11 estudiantes que fueron evacuados con éxito de debajo de las ruinas, uno de ellos se confirmó que murió después de ser llevado al Hospital Islámico de Siti Hajar Sidoarjo.

Agregó que el equipo de rescate hace algún tiempo tuvo la oportunidad de comunicarse con uno de los estudiantes que estaban atrapados en las ruinas. Es optimista de que la víctima puede ser evacuada de manera segura.