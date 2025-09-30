Al Khoziny Boarding School Building Sidoarjo colapsado, 87 personas se convirtieron en víctimas

Sidoarjo, VIVA – – Tragedia del colapso del edificio islámico de internado (Ponpes) Al Khoziny En el distrito de Buduran, Sidoarjo, Java Oriental, lunes por la tarde (29/9/2025), se tragó a muchas víctimas. Hasta el martes por la mañana (30/9/2025), el número de víctimas se registró en 87 personas, y un Santri murió y otro tuvo que someterse a una amputación debido a lesiones graves.

La mayoría de las víctimas resultaron heridas e inmediatamente fueron trasladados a varios hospitales. Un total de 38 víctimas fueron manejadas en el Hospital Regional RT Notopuro Sidoarjo, cuatro fueron tratados en el Hospital Delta Surya, mientras que otros 45 recibieron tratamiento en RSI Siti Hajar.

Director Gerente de RT RT Notopuro, el Dr. Atok Irawan explicó la víctima de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

El Director del Hospital Regional de Notopuro RT RT, Dr. Atok Irawan, explicó la condición de que el paciente fuera manejado por su partido.

«Aquí 27 atención ambulatoria, cinco pacientes están hospitalizados, dos operaciones, una observación de lesiones cerebrales leve. Dos pacientes con huesos rotos han regresado. Otras dos observaciones. Un nuevo paciente ingresó, decidimos amputar el brazo izquierdo», explicó el Dr. Atok al equipo de medios.

Mencionó que los estudiantes que tuvieron que someterse a una amputación fueron Nur Ahmad.

El monitoreo en el Hospital Regional RT Notopuro mostró que la sala de emergencias todavía estaba llena de familias de víctimas hasta la medianoche. Esperaban ansiosamente las últimas noticias sobre la condición de los familiares que eran víctimas de ruinas.

Mientras tanto, los esfuerzos para buscar y evacuar en la ubicación colapsada del edificio aún están en curso. El equipo conjunto de BPBD, TNI, Polri, hasta que los voluntarios continúan trabajando duro para asegurarse de que no haya víctimas atrapadas bajo los escombros del edificio. (Zainal Azhari/Tvone/Surabaya)