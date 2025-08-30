Al ir en medio del surgimiento de las manifestaciones, Tiara Andini se encontró con el ministro en el avión: ¡qué hermoso caos!

VIVA – joven cantante talentoso, Tiara andiniRecientemente reveló la experiencia desagradable que experimentó cuando estaba a punto de viajar aire. A través de su historia de Instagram, carga el viernes 29 de agosto de 2025, Tiara reveló una actitud arrogante de una persona ministro En el gabinete de la era del subanto Prabowo que pidió intercambiar sus asientos de avión.

Este incidente provocó una cálida conversación entre los internautas, destacando el tema del abuso de la autoridad en asuntos triviales.

Tiara dice que al revisar el mostrador Garuda IndonesiaRecibió una oferta de un empleado de la aerolínea para intercambiar su asiento al número 8k, que estaba al costado de la ventana.

«La historia de la emoción hoy. La hora de registro (avión) fue ofrecida por los empleados del mostrador de Garuda Indonesia (tal vez depositado) para intercambiar asientos. Mi asiento a 8k en la ventana y justo detrás de la esquina», dijo Tiara Andini en su carga de la historia de Instagram, citado el sábado 30 de agosto de 2025.

El empleado de la aerolínea preguntó cortésmente si estaba contento de intercambiar su silla con la figura que se consideraba importante. La pregunta se repitió varias veces, pero Tiara rechazó firmemente la oferta.

«El empleado preguntó muy cortésmente» ¿Es eso agradable (intercambio de asientos)? Si no es agradable, está bien. Porque habrá un ministro «. Él pregunta eso con la misma oración varias veces y mi respuesta no es agradable», continuó.

Aunque los empleados de la aerolínea inicialmente aceptaron la decisión de Tiara, el drama no había terminado. Durante la última inspección antes de abordar el avión, Tiara se sorprendió al saber que su silla había sido intercambiada unilateralmente.

«Después de esperar hasta la hora especificada, verificamos el pase de embarque y la tarjeta de identidad por última vez antes del vuelo. De repente, los empleados parecen confusión al mirar el monitor y resulta que mi asiento ha sido intercambiado», agregó.

Con plena firmeza, Tiara declaró su rechazo. Finalmente, fue invitado a entrar en el avión y sentarse en el asiento adecuado.

«Con firmeza y todavía hermosa, dije ‘antes en el mostrador, había rechazado esta solicitud porque me dieron la elección de placer o no complaciendo. Así que no habrá asientos intercambiados, y finalmente me invitaron a entrar en el avión y sentarme en mi asiento que debería estar», continuó.

Sin embargo, este incidente continuó cuando el ministro ingresó al avión. Tiara reveló que el ministro continuó mirándolo.

«Diferentes unos segundos después de que me senté, sus ministros vinieron mirando a mi alrededor y mirándome», explicó.

Finalmente, el ministro le pidió a alguien que intercambiara asientos con él para poder sentarse con su esposa.

«Finalmente, pidió un intercambio de asientos con otras personas que yo tampoco sabía quién, mientras fue elogiado,» este es mi amigo «, para que pueda sentarse con su esposa si no escucho mal», continuó Tiara.

Tiara consideró este incidente como un reflejo de la actitud arrogante de un funcionario que usó el poder para asuntos triviales.

«Qué hermoso caos que viví para comenzar el día que ha estado rodeado de malas noticias en mi país. Esto es solo una cuestión de sillas, muy comparable a otros problemas. Pero, este problema trivial simplemente siente ‘poder'», concluyó.

Esta experiencia desencadenó una amplia discusión en las redes sociales, con muchas partes apreciando el coraje de Tiara para mantener sus derechos y resaltar la importancia de la igualdad en el tratamiento, independientemente del estado social de uno.