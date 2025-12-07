Al investigar las acusaciones de tala ilegal en Sumatra, se considera que las medidas del jefe de la policía nacional están del lado del pueblo

Jacarta – evaluó el vicepresidente del Foro de Abogados de Unidad Nacional, Mukhlis Ramlan Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo respondió rápidamente a los hallazgos. madera registros cuando se produjeron inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Lea también: ¡El Ministro de Medio Ambiente califica de antinatural la tala de troncos en las inundaciones del norte de Sumatra y promete tomar medidas firmes contra la tala ilegal!



Según él, las medidas del Jefe de Policía son muy útiles para hacer justicia para el pueblo indonesio.

«El jefe de la Policía Nacional ha desplegado tanto personal como sea posible para ayudar a la población y al mismo tiempo investigar a fondo quién está detrás de los autores de la tala ilegal», dijo en su declaración del domingo 7 de diciembre de 2025.

Lea también: Llega la asistencia logística del jefe de la Policía Nacional para la policía de Aceh Tamiang y garantiza que los servicios policiales se restablezcan pronto





Montones de basura de troncos en la playa de Air Tawar Padang después de la inundación Foto : ENTRE FOTOS/Iggoy el Fitra

«Todos estamos seguros de que el presidente, el jefe de policía y todas las partes relacionadas, del lado de los intereses del pueblo, pondrán fin a todas las prácticas de tala ilegal. tala ilegal en todo este país», continuó.

Lea también: El grupo de trabajo del PKH investiga las acusaciones de daños ambientales y de troncos de madera que provocan inundaciones masivas en Sumatra



Mukhlis dijo que los troncos encontrados no fueron arrastrados por las corrientes normales de inundación. Sin embargo, no hay ramitas ni hojas en la madera que sean arrastradas por la corriente. Lo peor, dijo, es que detrás de los palos hay números.

«La madera que es arrastrada por las inundaciones son árboles que son arrastrados por la corriente. De hecho, hay números en los troncos de varios tipos de madera, y si un árbol es arrastrado, cuáles son las ramas, ramas, hojas y raíces», dijo Mukhlis.

Por lo tanto, se considera que el Jefe de la Policía Nacional tiene una respuesta rápida en el manejo del manejo forestal donde se sospecha de tala ilegal. Agregó que la tala ilegal es un delito extraordinario.

«El jefe de la Policía Nacional respondió rápidamente a este hecho, involucrando a todas las instituciones, incluidas BNPB, TNI, KLH, el gobierno regional local, e incluso la gente parece estar unida para ayudarse mutuamente y proporcionar información completa», concluyó.

Se sabe que los nuevos hallazgos confirman una vez más las acusaciones de prácticas de tala ilegal detrás de los troncos que fueron arrastrados por las fuertes inundaciones en varias zonas de Sumatra.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, reveló que varios troncos encontrados por el equipo en el campo tenían signos de marcas de motosierra.

Sigit confirmó que los hallazgos se basaron en un examen inicial realizado por un equipo conjunto de la Policía Nacional para rastrear el origen de la madera que se volvió viral y provocó la ira pública.

«Así que lo que queda claro de los hallazgos del equipo en el campo es que hay varios tipos de madera, pero encontramos que algunas tenían rastros de cortes de motosierras», dijo Sigit, citado el viernes 5 de diciembre de 2025.