Al inaugurar TEI Expo 2025, el Ministro de Comercio de Busan apunta a transacciones de hasta 273,5 billones de IDR

Jacarta – Ministro de Comercio (Ministro de Comercio) Budi Santoso inauguró oficialmente la Expo Comercial de Indonesia o Expo Tei 2025 el día 40 en Tangerang hoy. A este evento asistieron 1.619 participantes con 8.045 compradores registrados en 130 países.

El Ministro de Comercio de Busan dijo que la exposición, que se celebrará hasta el 19 de octubre de 2025, se divide en tres zonas principales: productos alimentarios y agrícolas, productos manufacturados y servicios y estilos de vida. Transacción Se prevé que este evento alcance los 16.500 millones de dólares estadounidenses o Rp. 273,5 billones, un 10 por ciento más que el año pasado.

«El TEI de este año recibió un gran entusiasmo por parte de exportadores y compradores», dijo el ministro de Comercio de Busan, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Budi dijo que este evento fue parte de los esfuerzos del Ministerio de Comercio para hacer realidad la visión del gobierno de aumentar la transformación y la industrialización.

Priorizando tres zonas principales, a saber, alimentos, bebidas y productos agrícolas; productos manufacturados; además de servicios y equipos pesados, se espera que este evento mejore la imagen de los productos indonesios y fomente el crecimiento económico a través de las exportaciones.

«Esta exposición servirá de puente para el encuentro entre compradores internacionales de varios países y productores y exportadores nacionales, desde exportadores principiantes hasta exportadores grandes y experimentados», añadió.

La 40ª TEI, continuó, tuvo sinergia con la Exposición de Alimentos de Nusa que tuvo lugar en el Pabellón 9 ICE BSD City. La Exposición de Alimentos de Nusa es un evento para promover las riquezas culinarias y el potencial alimentario de Indonesia, presentando una variedad de productos superiores de varias regiones.

Ministro de Comercio Budi Santoso. Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Esta exposición también sirve como escaparate para que los empresarios culinarios nacionales muestren la calidad de sus productos y abre oportunidades de cooperación y acceso al mercado culinario mundial», añadió el Ministro de Comercio de Busan.

Mientras tanto, el ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan o Zulhas, que representa al presidente Prabowo Subianto, afirmó que la política gubernamental en materia de comercio va por buen camino. Prueba de ello son los resultados del comercio exterior de Indonesia, que siguen creciendo positivamente.

«A partir de este mes, el valor de las exportaciones nacionales creció más del 7 por ciento en comparación con el año pasado, y el superávit comercial aumentó a 29 mil millones de dólares. Este es un logro extraordinario resultante del arduo trabajo de todas las partes. A través de un espíritu de cooperación y optimismo, Indonesia continuará fortaleciendo su posición como potencia económica altamente competitiva en el mercado mundial», dijo brevemente.