Al inaugurar el Musda regional de Papúa del Sur, Bahlil enfatiza los servicios de Suharto a través del programa de transmigración

Jacarta – Presidente general del Partido Golkar Bahlil Lahadalia inauguró la Conferencia Regional del Partido Golkar de Papúa del Sur (Musda) en Merauke, el viernes 7 de noviembre de 2025.

En su discurso, Bahlil destacó la importancia de recordar los servicios del segundo presidente de la República de Indonesia. Suhartoespecialmente a través de programas transmigración que consideró que había desempeñado un papel importante en la configuración del retrato de la diversidad y asociación gente en la tierra de Papúa.

«Es tan hermoso cuando vemos la diversidad; nuestros hermanos de Java han desempeñado un papel en el progreso de Merauke. Los que bailaban eran niños (de padres de) Java-Merauke, Manado-Merauke; incluso todas las tribus indonesias de esta tierra se han mezclado. Esto es parte de los servicios de Pak Harto con el programa de transmigración. El retrato de la unidad de Indonesia se refleja en Merauke. Papúa del Sur es la provincia de la República de Indonesia. Todo esto es un largo proceso, el servicio de Pak Harto», dijo Bahlil ante los participantes de Musda.

Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

Bahlil evaluó que el programa de transmigración iniciado por Suharto no sólo estimuló el desarrollo del este de Indonesia, sino que también inculcó un espíritu de hermandad entre tribus y regiones. Por lo tanto, según él, es apropiado que el Partido Golkar luche para que Suharto reciba el título de Héroe. Nacional.

«Por lo tanto, con un largo historial, con el progreso que ha logrado Pak Harto – mantener la unidad de Indonesia, crear la autosuficiencia alimentaria, hacer que Indonesia sea respetada en Asia – el Partido Golkar propone que Pak Harto se convierta en un héroe nacional», dijo.

Bahlil calificó la declaración como una forma de respeto «desde el horizonte más oriental, desde la tierra de la República de Indonesia Merauke», y afirmó que «confirmamos la propuesta de Pak Harto como héroe nacional».

Además de resaltar el legado de Suharto, Bahlil enfatizó que su presencia en la dirección central del Partido Golkar era también un símbolo de consolidación y compromiso con la unidad nacional.

«Vinimos con una formación completa para demostrar que estamos listos para servir al pueblo de toda Indonesia», dijo Bahlil.

El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, asistió a Minerba Convex 2025 Foto : YouTube Dirección General de Televisión de Minerales y Carbón

En esa ocasión, Bahlil estuvo acompañado por varios funcionarios de alto rango del Partido Golkar, entre ellos el Secretario General M. Sarmuji, el Tesorero General Sari Yuliati, el Vicepresidente General Adies Kadir, el Vicepresidente General Emanuel Melkades Laka Lena, el Presidente Muhammad Misbakhun, el Presidente Puteri Komarudin y el Presidente Mustafa Radja. Su presencia marca la seriedad del Partido Golkar para fortalecer la estructura y el espíritu de formación de cuadros hasta el nivel regional.