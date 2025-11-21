Al impulsar la industria hacia la fabricación, el director ejecutivo de Solid Corp gana el premio Archipelago Driving Award 2025

Jacarta – Se otorgó el evento Nusantara Motivator Award (APN) 2025 otorgar “Premio Impulsor del Sector Industrial y Manufactura”, al Director General (director ejecutivo) Sólido corporación, jorge santos.

Como líder empresarial intersectorial, George, a través de Solid Holding, ha logrado desarrollar negocios en los campos de la minería, el transporte marítimo, los astilleros, la inversión, la generación de energía y la producción de alúmina.

«Gracias a iNews por este premio. Esto proporcionará entusiasmo adicional para crear una Indonesia más avanzada», dijo George en su declaración, el viernes 21 de noviembre de 2025.



Ilustración de la industria manufacturera.

George creó Solid Holding desde cero para dar origen a una serie de filiales que operan en sectores estratégicos. Bajo su dirección, el grupo opera en los mercados nacionales e internacionales.

«Para mí, el negocio no se trata sólo de ganancias, sino también de crear un impacto a largo plazo», afirmó.

También introdujo cinco valores principales como base de las operaciones de Solid Holding. Los cinco son Seguridad, Mente abierta, Lealtad, Integridad y Disciplina. Según George, este principio es una verdadera guía en toda actividad empresarial.

Uno de los proyectos importantes que se están gestionando es la Zona Económica Especial (KEK) de Galang Batang, en Bintan Regency. Desde su funcionamiento a finales de 2018, esta área ha absorbido a más de 10.000 trabajadores, la mayoría procedentes de la comunidad local.

«El crecimiento empresarial debe estar en consonancia con el bienestar de la comunidad circundante», afirmó George.

También admitió que todos los logros que ha logrado hasta ahora no llegaron instantáneamente. Por ello, George enfatizó que el éxito no sólo se mide desde el aspecto financiero, sino también desde la calidad del ambiente laboral.

Según él, el éxito se produce cuando un proyecto es capaz de producir nuevos recursos humanos (RRHH) superiores y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades.

«Un ambiente de trabajo saludable produce nuevos recursos humanos superiores. Todos deben tener las mismas oportunidades», afirmó.