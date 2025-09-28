Al Horford envía un mensaje de despedida emocional a Celtics

Al Horford Oficialmente dijo adiós al Boston Celticscomprometerse con un contrato de varios años con el Guerreros de Golden State, Shams Charania de ESPN reportado Domingo.

El centro veterano de 39 años pasó siete de las últimas nueve temporadas en Boston y fue un contribuyente clave al campeonato 2024 de los Celtics.

Despedida emocional a Boston

Poco después de la noticia de su firma con Golden State, Horford compartió un mensaje emocional para los fanáticos de los Celtics.

«Desde el momento en que llegamos, le has dado la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos. Este capítulo en mi carrera ocupará un lugar especial en mi corazón. Levantando Banner 18 con esta ciudad será un momento que siempre apreciaré. Estoy siempre agradecido por los fanáticos y la organización. Gracias, Boston», «,», » Horford escribió.

La partida de Horford, junto con la de Kristaps Porzingis y Jrue HolidayDeja una brecha significativa en la rotación de la cancha delantera de Boston. El equipo ahora debe apoyarse en el centro de la cuarta cuerda de la temporada pasada Neemias Queta, junto con las adquisiciones de temporada baja Luka Garza, Chris Boucher y Xavier Tillman Sr.

Impacto de la lesión de Tatum en la decisión de Horford

De acuerdo a Adam Himmelsbach de Boston GlobeEl movimiento de Horford fue influenciado por Jayson TatumLa lesión de Aquiles y los cambios posteriores en la lista.

«Horford ha acordado un acuerdo con los Warriors. La fuente dice que la lesión de Jayson Tatum y otras salidas tuvieron en cuenta la decisión final de Horford, pero que todavía era bastante difícil para él abandonar Boston, que considera un segundo hogar». Himmelsbach escribió en x.

La temporada pasada, Horford promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias, disparando 36.3% desde el rango de 3 puntos. Durante la carrera por el título de 2024 de Boston, realizó el 41.9% de sus triples, proporcionando espacios de piso y liderazgo veterano.

La rehabilitación rápida de Tatum ofrece esperanza

Mientras tanto, Tatum está progresando más rápido de lo esperado en su recuperación de Aquiles. Tatum trabaja para un rendimiento potencial esta temporada: una línea de tiempo mucho más corta que los 18 meses que tomó Kevin Durant volver de una lesión similar en las Finales de la NBA de 2019.

«Loco. Vamos a buscarlo, JT» Durant escribió en xReaccionando a un video de Tatum trotando y tomando fotos en la cancha.

Tatum mismo no ha descartado jugar esta temporada.

«Lo primero, no he dicho que no estoy jugando esta temporada», Él le dijo La primera toma de ESPNReflejando una perspectiva alcista de su recuperación.

El video marcó el tercer entrenamiento en la cancha de Tatum desde la lesión, mostrándole moverse con confianza y obtener disparos.

«Rusty como madre [expletive]», Bromeó Tatum después de la sesión.

«Ha sido un viaje largo, 19 semanas y media, pero siempre digo días más brillantes por delante. Muchas cosas que esperar. Acabo de terminar mi tercer entrenamiento, así que finalmente estoy de regreso en la cancha. Solo quiero que todos sepan, aprecio el amor y el apoyo. Ha sido un largo viaje, pero estoy trabajando para volver a la salud, por el amor del juego, y para que los fanáticos me apoyen y el equipo.

La paciencia es clave en la recuperación de Aquiles

La recuperación de un Aquiles roto generalmente abarca la mayoría, si no todas, de una temporada completa, lo que hace notable el rápido retorno de Tatum.

«Lo más importante es una recuperación completa. Y no lo estoy apresurando … en absoluto», dijo Tatum sobre Primera toma. «Pero también, no voy a rehabilitación seis días a la semana por nada».

A medida que los Celtics avanzan sin Horford, Porzingis y Holiday, el equipo esperará que la rehabilitación acelerada de Tatum ayude a estabilizar su rotación de la pista delantera al tiempo que proporciona optimismo para la temporada 2025-26.