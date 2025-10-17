al-Gmari Foo

Saná, VIVA – Grupo hutíes poder dijo que su Jefe de Estado Mayor, Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, uno de los oficiales militares de mayor rango del grupo, había sido asesinado «en el desempeño de sus funciones».

Poco después del anuncio de los hutíes el jueves 17 de octubre de 2025, Israel se atribuyó la responsabilidad del asesinato. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que al-Ghamari fue asesinado en el interior. ataque Israel.

Reportado Al JazeeraEl viernes 17 de octubre de 2025, una declaración hutí publicada el jueves reconoció que “un gran número de grandes mártires, tanto civiles como militares” murieron en lo que llamó “agresión criminal estadounidense-sionista contra el país” durante los últimos dos años.

«El líder caído, el general de división Mohammed Abdul Karim al-Ghamari, junto con varios de sus camaradas y su hijo caído, Hussein, que tenía 13 años, murió como un bendito mártir en su viaje de la yihad y el cumplimiento de sus obligaciones religiosas», añadió.

El grupo afirmó que esas muertes eran un «motivo de orgullo» y que serían vengadas.

Portavoz militar del movimiento hutí de Yemen, general de brigada Yahya Saree

«La ronda de conflicto con el enemigo no ha terminado y el enemigo sionista recibirá el castigo apropiado por los crímenes que ha cometido», advirtió.

En una publicación en las redes sociales el jueves, el Ministro de Defensa de Israel escribió en X que Ghamari se había unido a sus «camaradas derrotados del Eje del Mal en las profundidades del infierno».

«Hemos trabajado duro contra los hutíes para eliminar amenazas importantes, y lo haremos contra cualquier amenaza futura», añadió.

El ejército israelí no ha informado de ningún ataque con misiles o drones hutíes desde que Israel aceptó el acuerdo de alto el fuego. Gaza con Hamás la semana pasada.

El grupo hutí condenó los repetidos ataques «brutales» de Israel contra el pueblo yemení, los asentamientos, las instalaciones económicas y otras infraestructuras civiles, a los que ha respondido «con paciencia, fuerza, firmeza y resiliencia».

Por otra parte, la operación llevada a cabo por las fuerzas armadas y la marina yemeníes fue una «gran victoria» que no habría ocurrido sin el «apoyo, orientación y sacrificio» de combatientes como al-Ghamari, añade el comunicado.

Su declaración decía que los hutíes habían llevado a cabo 758 operaciones militares desplegando 1.835 municiones, incluidos drones y misiles, durante su campaña.