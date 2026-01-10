Al ganar primero pero al no mantener el impulso, Sabar/Reza fueron eliminados en los cuartos de final del Abierto de Malasia 2026

Kuala Lumpur, VIVA – Pareja de dobles masculino de Indonesia Buen trabajo Gutama y moh Reza Pahlevi Isfahani tuvo que frenar su avance en cuartos de final Abierto de Malasia 2026. Ante el público anfitrión en el Axiata Arena de Kuala Lumpur el jueves 9 de enero de 2026, Sabar Reza no pudo repetir su victoria cuando se enfrentó a los segundos favoritos de Malasia, Aaron Chia y Soh Wooi Yik.

En un partido que duró dos juegos seguidos, Sabar Reza se rindió con puntuaciones de 19 21 y 10 21. Este resultado aseguró que los representantes anfitriones avanzaran a las semifinales del torneo BWF World Tour Super 1000.

Después del partido, Sabar aún expresó su gratitud a pesar de que no pudo ir más lejos. Destacó que su condición física era buena y reconoció la superioridad del rival en este partido.

«Seguimos agradeciendo a Dios por poder terminar bien el partido sin lesiones. Hoy Aaron y Wooi Yik jugaron mucho mejor que nosotros. Están muy confiados, muy encendidos», dijo Sabar en el comunicado citado. PBSI.

Sabar destacó un momento crucial en el primer juego cuando estaban por delante pero no lograron mantener el impulso. Según él, este fue un punto de inflexión que benefició a la pareja malaya.

«Al principio del primer partido íbamos ganando, pero no pudimos mantener el impulso y al final perdimos por poco. En el segundo partido estábamos detrás del inicio, su ritmo fue mucho más rápido. Tenemos que admitir que jugaron muy bien», continuó.

El ambiente del estadio lleno de apoyo de los aficionados locales también es un desafío en sí mismo. Sin embargo, Sabar evaluó que él y su compañero habían intentado rendir de manera óptima.

«El ambiente en el estadio fue extraordinario, apoyando a los representantes anfitriones. Pero tratamos de no vernos afectados y aunque no logramos ganar, hicimos lo mejor que pudimos», dijo.

Al igual que Sabar, Moh Reza Pahlevi Isfahani evaluó que perder la ventaja al final del primer juego tuvo un gran impacto en su confianza en el segundo juego.

«Perder un momento al final del primer partido cuando estábamos por delante nos hizo perder un poco la confianza en el segundo partido», dijo Reza.