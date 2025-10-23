Al ganar la carrera de MotoGP, Raúl Fernández tiene bastante pelo

VIVA – Victoria primer corredor de España, Raúl Fernándezen el evento Moto GP 2025 no sólo marca un hito importante en su carrera, sino también un momento colorido en el paddock.

El piloto del equipo Trackhouse MotoGP (Aprilia) reveló que cumplió promesa afeitarse la cabeza después de ganar carrera mayor por primera vez.

El piloto de KTM Tech3, Raúl Fernández. Foto : Instagram/@raulfernandez_25

Se sabe que el corredor de 25 años controló la carrera de 27 vueltas del fin de semana pasado en Phillip Island para ganar. podio el primero en un gran premio y su primera victoria.

Esta victoria fue muy emotiva, porque desde su debut en la categoría MotoGP en 2022, Fernández no ha logrado alcanzar la primera posición en la carrera principal ni una sola vez. En varias ocasiones estuvo a punto de subir al podio, pero siempre se lo impidieron pequeños errores y obstáculos técnicos.

En la sesión de entrevistas posterior a la carrera, Fernández hizo una confesión sorprendente. Reveló que una vez hizo una apuesta con su jefe de mecánicos: si ganaba la carrera principal, se afeitaría la cabeza.

Esta apuesta se hizo hace aproximadamente dos años, en medio de una época difícil en la que el desempeño era inconsistente. En ese momento, él y su equipo intentaron encontrar una motivación adicional para seguir luchando.

«La primera vez que vine al box, porque en Moto2 tenía el mismo jefe de equipo que tengo ahora», citó VIVA de Crash el jueves 23 de octubre de 2025.

Raúl Fernández promete afeitarse la cabeza si gana la carrera de MotoGP

Esta victoria es también una prueba del éxito del equipo Trackhouse MotoGP, que esta temporada trabaja con Aprilia para desarrollar una moto RS-GP más competitiva.

Después de algunas actualizaciones en la flexión del chasis y la configuración aerodinámica, el estilo de carrera agresivo de Fernández comenzó a adaptarse a la moto. También pudo mostrar un desempeño más estable en la segunda mitad de la temporada.

Si bien dejó constancia de su historia personal, Fernández enfatizó que esta victoria no es el final, sino el comienzo de un camino más largo. Está decidido a seguir siendo constante en la siguiente serie y demostrar que sus logros no son una coincidencia.

«Intentaré trabajar bien con el equipo para que el viernes vaya bien. Pero la clave son los grandes cambios que hicimos en la última carrera», concluyó.