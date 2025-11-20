Al ganar el premio, Raisa envía apoyo a Vidi Aldiano y a los trabajadores de la salud

Jacarta – raisa Andriana logró ganar el premio como Mejor Artista Pop en los Premios Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025. Raisa expresó su agradecimiento por varias fiestas luego de recibir el Premio AMI que se celebró la noche del miércoles 19 de noviembre de 2025.

En ese momento, Raisa también brindó apoyo a los luchadores contra el cáncer, entre ellos su madre y amigos, Vidi Aldiano.

«También quiero un saludo especial a Vidi, a mi madre y a todos los que luchan contra el cáncer», dijo Raisa en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @l.Estoy confundido citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

No solo eso, en su discurso de victoria, Raisa, quien recientemente cuidó a su madre que estaba luchando contra el cáncer, también brindó aliento y apoyo a las familias que cuidan a pacientes con cáncer y al personal médico.

«A los cuidadores también, al personal médico, sigan con el entusiasmo, ojalá podamos vencer esta enfermedad, amén», dijo.

En el discurso de victoria de Raisa, también expresó su agradecimiento a sus fans a lo largo de su carrera como músico.

«Gracias a Dios. Gracias a Allah SWT que me ha dado música y que me ha dado los medios para mi trabajo. Gracias a todos YourRaisa que todavía siempre escuchan mi música. Mi primer AMI fue en 2012 y ahora, en 2025, tendré otro AMI», dijo.

No solo eso, Raisa también expresó su gratitud al guitarrista de RAN, Asta. Porque Raisa dijo que Asta fue la primera persona que le enseñó a escribir canciones. Raisa también expresó su agradecimiento a sus colegas, incluido el equipo de su sello discográfico.

En su discurso, Raisa también mencionó que su último disco titulado Ambivert, lanzado hace varios meses, fue su consuelo.

«Gracias al equipo de Juni Records. Sé que trabajamos muy duro para hacer el álbum Ambivert. Gracias por el álbum Ambivert que se ha convertido en una medicina para mí y para la gente que lo escucha», dijo Raisa.

Los usuarios de las redes sociales también se sintieron conmovidos cuando Raisa expresó su agradecimiento a su única hija, Zalina Raine Wyllie, en su discurso de victoria.