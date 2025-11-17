Al ganar a lo grande en UFC 322, este es el dinero que Islam Makhachev se lleva a casa

VIVA – Islam Makhachev volvió a robarse la atención del mundo después de perder Jack Della Maddalena y salió campeón de dos divisiones en el evento UFC 322. El candente duelo que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, el domingo 16 de noviembre de 2025 por la tarde WIB se convirtió en un escenario para demostrar el dominio del luchador de Daguestán.

Makhachev se mostró feroz durante las cinco rondas. Ganó con éxito el cinturón del campeonato de peso welter de Maddalena mediante una aplastante decisión unánime (50-45, 50-45, 50-45). Este título completa sus logros después de haber sido anteriormente rey en la categoría de peso ligero de UFC.

Esta histórica victoria también plantea una gran pregunta: ¿cuánto dinero recibió Islam Makhachev de UFC 322?

Como es habitual, UFC nunca publica claramente los detalles de las ganancias de los peleadores, especialmente en lo que respecta a los bonos PPV y las ganancias «fuera de libro» que no se anuncian oficialmente. Sin embargo, varios medios comenzaron a especular.

El Sportster estima que Makhachev se embolsó un fantástico día de pago de entre 2 y 2,5 millones de dólares, considerando su condición de campeón y su posible participación en los ingresos del PPV. Si se convierte a rupia, el monto nominal alcanza entre 33.400 millones de IDR y 41.700 millones de IDR según el tipo de cambio actual de 16.710 IDR. Un número muy grande para un partido sangriento en el octágono.

Aunque es sólo una estimación, esta cifra se considera lógica considerando que Makhachev es ahora uno de los mayores activos de UFC después de irrumpir en la historia como Doble Campeón. Se convirtió en el undécimo luchador en dominar con éxito dos clases diferentes, a la par de grandes nombres como Conor McGregor, Georges St-Pierre, Daniel Cormier e Ilia Topuria.

Los logros de Makhachev no terminaron ahí. También igualó el fenomenal récord de Anderson Silva como el peleador con más victorias consecutivas en UFC: 16 veces. En una carrera de 11 años, su récord ahora ha mejorado a 28-1, un récord difícil de igualar en la era moderna.

Con un título, un récord y el potencial de recibir pagos exorbitantes, Makhachev está firmemente establecido como el nuevo ícono de UFC. Y el mundo ahora está esperando ver quién será el próximo oponente que se atreva a desafiar al rey de dos divisiones.