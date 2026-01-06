Al ganar 5-0, el Bayern de Múnich está teñido por la sombra del futuro de Lennart Karl

VIVA – Bayern de Múnich Abrió 2026 con una actuación convincente. Die Roten arrasado RB Salzburgo con un aplastante marcador de 5-0 en un partido de prueba que se disputó como calentamiento de cara a la segunda mitad de la temporada. Aunque fue sólo un partido amistoso, este partido demostró la preparación del Bayern y también dio lugar a otras historias fuera del campo.

Cuatro de los cinco goles del Bayern llegaron en la segunda parte. Felipe Chávez, Karl Lennart que marcó dos goles, y Tom Bischof fue el actor principal de esta gran victoria. El Salzburgo apenas pudo igualar la intensidad del juego del Bayern, que desde el principio se mostró dominante en la posesión del balón y agresividad en los ataques.

Salzburgo abrumado, el Bayern parece cómodo

La diferencia de calidad fue claramente visible durante todo el partido. El RB Salzburg tuvo dificultades para salir de la presión, incluso solo para construir un ataque. Del lado contrario, el portero Alexander Schlager fue el jugador que más destacó, aunque sólo apareció en la primera parte. Hizo varias paradas importantes, incluida la de frustrar la oportunidad de Michael Olise, antes de que el Bayern finalmente tomara el control del partido tras el descanso.

Por parte del Bayern, Jonas Urbig se mostró sólido en la portería. Este joven portero mostró compostura, buenos reflejos y coraje para leer el juego saliendo del área. Su distribución del balón ayudó al Bayern a mantener el ritmo del juego. Una portería a cero fue un resultado apropiado para su actuación.

La zaga del Bayern también funcionó con eficacia. Dayot Upamecano y Cassiano Kiala parecieron disciplinados, especialmente en la primera mitad, cuando el Salzburgo todavía intentaba ejercer presión. Después de eso, la amenaza del equipo austriaco fue casi invisible.

Los experimentos de Vincent Kompany comienzan a dar frutos

Este partido también se convirtió en el escenario de los experimentos tácticos de Vincent Kompany. Una cosa que llamó la atención fue el papel de Hiroki Itō. Itō no sólo juega como defensor, sino que a menudo se mueve hacia el medio como lateral invertido, lo que aumenta el número de jugadores del Bayern en el sector del mediocampo.

Este papel hace que el balón del Bayern fluya con mayor suavidad. Itō participó varias veces en el proceso de preparación del ataque, llegando incluso al área del área de penalti. El gol que marcó fue la prueba de que su nuevo rol era eficaz y dio una dimensión adicional al juego del Bayern de Múnich.