Al frente de Perbakin Yakarta, el general de brigada Umar quiere que la organización sea exitosa, ética y limpia.

Jacarta – Brigante Umar Surya Fana elegido oficialmente presidente general de la Asociación de Caza y Tiro de Indonesia (Mejorar) DKI Yakarta para el período 2026-2030 en la Conferencia Provincial (Musprov) de 2025 en el Hotel Menara Peninsula, Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Como capitán, el general de brigada Umar apunta a que Perbakin DKI gane el campeonato general en todas las competiciones.

«Nuestro programa principal es claro: Perbakin DKI debe ser un barómetro nacional. El año que viene el objetivo es ser campeón absoluto. No corredor arriba otra vez», afirmó el general de brigada Umar durante su discurso en Musprov.

No sólo en cuanto a logros, el general de brigada Umar también quiere hacer que Perbakin DKI no sólo sea superior en términos de medallas, sino también en términos de gobernanza. organización quien tiene que subir de clase.

«Yakarta debe ser un ejemplo. El desempeño vial, la ética vial y la gobernanza también deben ser limpios», dijo el general de brigada Umar.

Recordó que las organizaciones deportivas no deben vivir de las cifras. Lo principal es la transparencia, el orden y la rendición de cuentas del sistema.

Umar enfatizó que AD/ART debe convertirse en el libro sagrado de la organización. Ni intereses personales, ni mucho menos intereses de grupo. También eliminó la cultura del clientelismo. Según él, a Perbakin hay que respetarlo por las reglas, no por quién es la persona.

«No es necesario respetar a Umar, respetar su organización», explicó.

En materia de entrenamiento, Umar sitúa al club como el corazón de Perbakin. De allí nacieron deportistas, entrenadores, jueces y funcionarios.

«El Club no es sólo una cuestión administrativa. El Club es un centro de entrenamiento», afirmó.

Se facilitarán los clubes activos, se fomentarán los clubes débiles y se disciplinará a los clubes problemáticos. Todos son tratados por igual sin favoritismos.

Umar dijo que él era sólo el capitán. El barco es grande, lleno de clubes y deportistas que son el principal motor.

«No podría trabajar solo sin un club. Perbakin es nuestra casa común», afirmó.

En cuanto a la gobernanza, el general de brigada Umar propuso tolerancia cero relacionados con malversación de fondos, especialmente los provenientes de la APBD y KONI.

«Los fondos públicos deben estar limpios, no debe haber concesiones», subrayó.

Fortalecer las instalaciones de entrenamiento según los estándares nacionales también es una prioridad, para que los atletas entrenen de manera segura y mensurable. Por último, Umar alentó la creación de redes nacionales con otros Perbakin regionales para que el entrenamiento y las competiciones fueran de mayor calidad.