Al fracasar en la selección de Indonesia, Patrick Kluivert es el objetivo de Túnez y podría enfrentarse a la selección de Holanda en el Mundial de 2026

Jacarta – No Patricio Kluivert saliendo a la superficie nuevamente. Después de ser expulsado oficialmente de la silla de entrenador Selección Nacional de IndonesiaSegún los informes, la leyenda del fútbol holandés está ahora en el radar de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) para entrenar a su selección nacional.

Esta noticia fue publicada por varios medios europeos, entre ellos De Telegraaf y VoetbalPrimeur. En el informe se afirmaba que Patrick Kluivert era uno de los fuertes candidatos a entrenador selección tunecina para Copa del Mundo 2026.

Como se sabe, Túnez acaba de despedir a su anterior seleccionador, Sami Trabelsi, tras unos resultados decepcionantes en la Copa AFCON de 2025. Este fracaso hizo que la federación actuara rápidamente para buscar una nueva figura que se considerara con experiencia internacional y un historial llamativo como ex jugador europeo de primer nivel.

Se considera que Patrick Kluivert cumple estos criterios. Aunque su trabajo como entrenador tiene a menudo sus pros y sus contras, el gran nombre de Kluivert sigue teniendo su propio atractivo a los ojos de la federación norteafricana de fútbol. Los medios holandeses incluso destacaron la posibilidad de un duelo emotivo si Kluivert realmente dirige a Túnez en el Mundial de 2026.

Curiosamente, Túnez está en el mismo grupo que selección holandesa y Japón en la fase de grupos del Mundial 2026. De concretarse este escenario, Kluivert tendrá la oportunidad de enfrentarse a su propio país, Holanda, en un partido de prestigio.

Anteriormente, Kluivert dirigió la selección nacional de Indonesia, pero su mandato terminó antes de lo esperado. Los resultados que no cumplieron con el objetivo hicieron que PSSI tomara la decisión de poner fin a la colaboración.

Ahora, el futuro de Patrick Kluivert vuelve a estar abierto. La oferta de Túnez podría ser un nuevo campo de pruebas para el ex delantero del Barcelona y del AC Milan, así como una oportunidad para borrar su poco bueno historial en Indonesia.