Al fomentar la infraestructura sostenible en Batam, SIG explica la innovación del cemento bajo en carbono

Jacarta – Batam, como centro para la industria, el comercio y la inversión internacionales, continúa fortaleciendo su competitividad mediante el desarrollo de infraestructura de transporte terrestre. El apoyo a infraestructuras como carreteras, aeropuertos y desarrollo portuario es la columna vertebral de la conectividad entre regiones que impulsa la economía.

Sin embargo, las condiciones geológicas y el impacto del cambio climático son desafíos para la construcción y el desarrollo de infraestructura como inversión a largo plazo.

Director de operaciones DECIRReni Wulandari explicó las innovaciones realizadas por SIG en el proceso de producción de cemento y en el diseño de productos, con el fin de presentar cemento y productos derivados con bajas emisiones de carbono. Además, de acuerdo con la designación, incluida la respuesta a los desafíos de desarrollo en áreas con condiciones especiales como Batam, que tiene suelos blandos y sulfatados.

Lo transmitió en un evento titulado ‘Innovación de materiales y soluciones para la infraestructura sostenible de Batam, orgullosos de construir Indonesia’ en Batam. En colaboración con BP BatamAl evento asistieron alrededor de 100 profesionales del sector. construcción.

«Además del cemento bajo en carbono, SIG también está introduciendo una serie de soluciones de construcción que son resistentes a ambientes extremos, incluidos tipos especiales de cemento, estabilización de suelos, así como innovaciones concretas como ThruCrete (hormigón poroso para reducir los charcos y absorber agua directamente en el suelo) y SpeedCrete (hormigón de secado rápido para reparación de carreteras) para aumentar la durabilidad y la rentabilidad de la infraestructura», dijo Reni, citado en su declaración, el sábado 6 de diciembre de 2025.

El Director Presidente Adjunto de SIG, Andriano Hosny Panangian, en su discurso destacó el compromiso de la Compañía de brindar soluciones orientadas al desarrollo sostenible. Cree que el mundo de la construcción avanza actualmente hacia la descarbonización. SIG desempeña un papel activo en el apoyo al objetivo de emisiones netas cero a través de la innovación tecnológica y de materiales.

«Creemos que el desarrollo de Batam debe estar en línea con las tendencias globales para seguir siendo competitivo y sostenible. A través de este foro, invitamos a todas las partes a tener debates activos, explorar oportunidades de proyectos y hacer realidad Batam como un modelo de desarrollo sostenible en Indonesia. Esperamos que este seminario produzca ideas estratégicas y asociaciones que tendrán un impacto real en el futuro de Batam e Indonesia», dijo Andriano.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, dijo que la descarbonización en la construcción es una misión que deben realizar los ingenieros o expertos en construcción hoy. La transición verde en la construcción forma parte de la regeneración y la reindustrialización centrado en lo humano.