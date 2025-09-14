Al fomentar el desarrollo sostenible, ASDP enfatiza no solo un operador de cruce

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) reiteró su papel no solo como proveedor de servicios de transporte crucepero también como una empresa que tiene una gran preocupación social. La compañía demostró esto consistentemente atendido para ayudar a las personas afectadas por los desastres en varias regiones de Indonesia.

Leer también: Profit de impresión de RP. 298 mil millones, ASDP atiende a 3,07 millones de pasajeros en el semestre I-2025



El director del presidente de ASDP, Heru Widodo, enfatizó que la preocupación por los demás es el valor inherente a la identidad de la compañía.

«Creemos que ASDP no es solo operador cruzando, pero también agentes del cambio social. Se espera que nuestra presencia en la comunidad dé nuevas esperanzas y entusiasmo, especialmente cuando nuestros hermanos enfrentan una situación de crisis debido a desastres «, Heru fue citado de su declaración, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: El caso de secuestrar el asesinato de la ampliación del banco de bumn, los soldados tni sin escrúpulos fueron arrastrados



Heru dijo que la contribución de ASDP también estaba en línea con la dirección de la política gubernamental. Que, en línea con el espíritu del presidente de Asta Cita, Prabowo, para mejorar el bienestar del pueblo indonesio.

No hace mucho, la acción concreta se llevó a cabo, la distribución de la ayuda para las víctimas de incendios en Sorowako, East Luwu, el 27 de agosto de 2025.

Leer también: Fortalecer la conectividad a la logística nacional, el puente Nusantara prepara la expansión del servicio LDF



ASDP distribuyó varias necesidades básicas, incluidos 55 capturas de arroz, 55 rejillas de huevo, 55 paquetes de azúcar, 50 cajas de fideos instantáneos, 55 paquetes de aceite de cocina y 50 latas de leche condensada endulzada. La asistencia se distribuyó a 50 jefes familiares afectados, para ayudar a satisfacer las necesidades diarias mientras alivia la carga en tiempos difíciles.

Secretario corporativo ASDP, Shelvy Arifin, enfatizó que la contribución humanitaria de la compañía no se detuvo en un sitio de desastre. «Además de Sorowako, también distribuimos asistencia a las víctimas de inundaciones en Lampung y Mataram, así como incendios en la rama de Selayar. Esta es una forma tangible de consistencia de ASDP para llegar a las personas necesitadas», dijo.

Shelvy agregó, el programa de asistencia para desastres realizado por ASDP estuvo en línea con la agenda de desarrollo sostenible.



Ilustración de PT ASDP Indonesia Ferry (Dok ASDP)

«Apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el propósito del número 3 con respecto a la vida sana y próspera, así como el propósito de la resiliencia para enfrentar el cambio climático y de desastres. Además, este paso también está en línea con el espíritu del presidente de Asta Cita, PRABOWO, que enfatiza la importancia de mejorar el bienestar de las personas indonesias», dijo.

ASDP dijo que también distribuyó activamente varios programas sociales, como becas educativas, renovaciones escolares, a la construcción de casas interreligiosas de culto. Todos estos esfuerzos son pruebas de que el ASDP coloca el valor de la humanidad en línea con el desarrollo empresarial y el bienestar social.