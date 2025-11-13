Al firmar un proyecto de ley para poner fin al cierre de EE.UU., Trump dice que los demócratas son ‘extorsionadores del Estado’

Washington, VIVA – Presidente Donald Triunfo han firmado la ley (Factura) presupuesto, para reabrir el gobierno y poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

El presidente Trump firma un proyecto de ley para reiniciar las operaciones federales después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara la medida por una votación total de 222-209.

El cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia terminó el miércoles, después de más de 42 días, tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley negociado por republicanos y un grupo de senadores alineados con el partido. Demócrata.

El compromiso allana el camino para que las operaciones del gobierno vuelvan a la normalidad hasta enero, mientras que la cuestión de poner fin a los créditos fiscales para la Ley de Atención Médica Asequible, o programa de salud Obamacare, que la mayoría de los demócratas han pedido que se extienda en cualquier acuerdo para reabrir el gobierno, sigue sin resolverse.

El presidente estadounidense Donald Trump.

Tras ser anunciado durante el fin de semana, el Senado aprobó el compromiso el lunes, y la Cámara hizo lo mismo dos días después por un margen de 222 votos a favor, 209 en contra y dos votos en contra.

Luego, Donald Trump firmó el proyecto de ley el miércoles por la noche y dijo: «Estamos enviando un mensaje claro de que nunca cederemos al chantaje, porque eso es lo que es… El Partido Demócrata está tratando de chantajear a nuestro país». Trump dijo

“Los republicanos nunca quisieron cerrar. Mucha gente está profundamente afectada. «No debemos permitir que esto vuelva a suceder», afirmó.

Seis demócratas desertaron de su partido para aprobar el proyecto de ley. Son Adam Gray de California, Tom Suozzi de Nueva York, Marie Gluesenkamp Perez de Washington, Don Davis de Carolina del Norte, Henry Cuellar de Texas y Jared Golden de Maine. Dos republicanos, Thomas Massie de Kentucky y Greg Steube de Florida, se opusieron.

«El cierre del gobierno demócrata finalmente terminó gracias al apoyo de los republicanos en la Cámara y el Senado», dijo el liderazgo republicano de la Cámara en un comunicado.

«No hay duda de que el Partido Demócrata es responsable de que millones de familias estadounidenses hambrientas, de millones de viajeros varados en los aeropuertos y de que nuestras tropas se pregunten si recibirán su próximo sueldo».