Al final del camino, el especial regresa a casa

VIVA – Hay un momento en que el nombre José Mourinho Como para ser la respuesta a toda la crisis del club de fútbol. Este gerente portugués no es solo un entrenador, sino también un símbolo de cambio. Vino con un trofeo, construyendo una mentalidad de campeón y presentó el centro de atención mundial al club que entrenó.

El apodo de la especial no nació sin razón. Mourinho una vez comenzó el mundo con el título de la Liga de Campeones con Porto, luego incidió una era conjunta de gloria ChelseaInter Milán, hasta que Real Madrid. A los ojos de muchas personas, Mourinho es sinónimo de victoria, prestigio y grandes historias.

Sin embargo, el tiempo continúa. Ahora a la edad de 62 años, Sinar Mourinho comenzó a desvanecerse. Permaneció terco, aún lleno de emociones, permaneció contundente al margen. Pero todo eso ahora se considera más a menudo una carga que la fuerza. Conflicto con los árbitros, los jugadores, incluso los propietarios de clubes es como un ciclo repetitivo en su carrera.

Se vio nuevamente cuando Fenerbahce decidió separarse de él a fines de agosto. Mourinho no pudo pasar al equipo a la Liga de Campeones. Existe una controversia de transferencia, hay sanciones, hay una prohibición de acompañar al equipo. La diferencia es que esta vez no hay un trofeo que sea una defensa. Fenerbahce solo terminó como subcampeón.

Los rumores habían arrastrado su nombre a la Premier League. Imaginar a Mourinho nuevamente al borde del campo británico ciertamente invita a la nostalgia. Sin embargo, Nottingham Forest eligió otra forma designando a Ange Postecoglou. Mourinho volvió a mirar su tierra natal.

La última noticia lo llama un paso atrás para volver a BenficaEl club que hace 25 años había entrenado a pesar de que solo duró nueve partidos. Tal vez ahí es donde, en Lisboa, Mourinho finalmente pudo cerrar el largo círculo de su viaje.

Aunque todavía tiene un gran prestigio, el estilo de juego de Mourinho que tiende a estar a la defensiva ya no se considera en línea con el fútbol moderno. El público considerando el último trofeo es solo la Liga de la Conferencia de la UEFA como Roma.

Regresar al Benfica fue visto no solo una carrera, sino una preparación para su mayor sueño: entrenar al equipo nacional de Portugal. Mourinho ha hablado repetidamente sobre esa ambición. Si es cierto convertirse en Benfica, tal vez esta sea la ronda final de la historia del especial en el nivel del club antes de regresar a su país.

Y si eso sucede, Mourinho ya no es solo un entrenador con un registro de trofeo. Es una historia sobre la gloria, la controversia y el largo viaje de un ser humano que ha sacudido el fútbol mundial.