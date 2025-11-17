Al experimentar dislexia, Deddy Corbuzier confiesa haber orado mientras mira YouTube

Jacarta – Deddy Corbuzier Regresó al centro de atención pública después de compartir historias sobre cambios importantes en su vida. Este cambio se produjo en medio de la noticia de su divorcio de Sabrina Chairunnisaquienes ahora se han separado oficialmente luego de pasar por un largo proceso.

Lea también: MÁS POPULAR: Azizah Salsha abre su voz sobre el divorcio de Arhan, Riyuka Bunga muestra momentos con Deddy Corbuzier



En una conversación con Felix Siauw, Deddy reveló que su estilo de vida ahora es mucho más organizado y más cercano al aspecto espiritual. ¡Vamos, desplázate más!

«Mi vida empezó a cambiar, a las 20 horas me fui a dormir y luego a las 2 me fui a dormir», dijo Deddy Corbuzier, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Viral! Riyuka Bunga muestra momentos con Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa: Samawa Sí



El padre de un niño describió su nuevo hábito, que rara vez es conocido por el público. Dijo que el cambio de rutina se produjo lentamente, a medida que reorganizó su vida después del divorcio.

Deddy también admitió que tenía varias limitaciones que afectaban su rutina de adoración.

Lea también: Deddy Corbuzier revela el motivo de no hacer un vídeo aclarando el problema de su divorcio con Sabrina



«Tengo muchas debilidades, tengo dislexia, a veces me da un poco de pereza ir a la mezquita porque está llena», dijo.

Incluso dijo que varias veces había orado mientras veía guías en YouTube.

«Varias veces cuando estaba orando, miraba YouTube y lo ponía al frente. Había una procesión sagrada porque cuando se reza lo importante es llegar a la cima», continuó.

Además del tahajud, Deddy también se acostumbró a hacer ejercicio temprano. Comienza el día con ejercicio físico antes del amanecer.

«A las 4 en punto voy al gimnasio y luego nado esperando que salga el sol y eso es lo que hago todos los días. A menudo nado porque estoy cansado y me quedo dormido boca arriba, así que me bronceo de espaldas», dijo.

Deddy no sólo habló de su rutina personal, sino que también se refirió al fenómeno de las redes sociales que, según él, erosiona cada vez más la ética.

«Las redes sociales de hoy pueden borrar los modales. ¿Por qué? Por el bien del compromiso», dijo.

También criticó la cultura de alardear de felicidad que a menudo anima a las personas a comparar las vidas de los demás.

«El problema vuelve a ser que otras personas suelen parecer más felices de lo que realmente están en las redes sociales», concluyó.

Divorcio de Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa

El divorcio de Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa conmocionó al público, especialmente porque se sabía que la pareja estuvo en armonía durante años de noviazgo antes de casarse finalmente en 2022.