Al estar bien hasta el punto de instalarte a Joshua, la actitud de Ari Lasso es criticada

VIVA – Actitud Ari lasso hacia su amante Qoshua Recientemente ha estado en el centro de atención pública. La razón es que, en un video subido por su cuenta de Tiktok, se puede ver a Ari Lasso hablando varias veces en un tono alto que da la impresión de gritos.

De hecho, mucho, Joshua mostró una buena actitud al cuidar a Ari Lasso, desde hacer un jugo saludable hasta acompañarlo en caminatas por la casa.

Estimado, Joshua también ayudó a Ari Lasso a usar protector solar para que su piel no se quemara el sol. Sin embargo, en el medio del proceso de uso de protector solar, Ari Lasso, que estaba ocupado con su teléfono celular, parecía muy incómodo.

«Aquí estás, para que el sol no te golpee la piel», dijo Carefuly Joshua, citando su video de Tiktok, miércoles 8 de octubre de 2025.

«Sí, sí. Eso es cierto», dijo Ari Lasso, mirando hacia otro lado.

Caridad, Joshua se sentó al lado de Ari Lasso mientras disfrutaba de la remolacha y el jugo de naranja que había hecho por la mañana. Caramente, Joshua se ve muy cariñoso e inteligente para cuidar a Ari Lasso. Incluso se alimentó y trajo bebida al amigo de Ahmad Dhani.

«Deberías beber agua con un pH alto», dijo mucho Joshua.

«Bebes muy poco», dijo mucho de nuevo.

«Sí, todavía no», dijo Ari Lasso en un tono molesto.

Mientras que mucho, Joshua parecía muy atento y se aseguró de que toda la comida y las bebidas estuvieran terminadas, Ari Lasso estaba ocupado con su teléfono celular. De hecho, Ari Lasso parecía reacia a terminar el jugo que Joshua había preparado de una vez.

«Tomemos otra bebida», dijo Careñamente Joshua.

«Así es», espetó Ari Lasso.

«Solo termina, solo Glek Glek», dijo caro nuevamente.

«Je, mucha conversación», dijo Ari Lasso.

La actitud de Ari Lasso luego provocó críticas del público. No pocos internautas criticaron su actitud porque se lo consideraba demasiado duro con el caro Joshua que estaba tratando de cuidarlo y prestarle atención.

«Su temperamento es realmente fuerte», comentó los internautas.

«Gritó, dijo que no sé música, no me involucres, eso está frente a la cámara. ¿Cómo no puedo estar en cámara, si ya estoy aburrido primero», comentó otro.