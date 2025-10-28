Al establecer el agente BRILink en el interior de Papúa, este maestro fomenta la inclusión financiera y la alfabetización en la comunidad

Número Este, VIVA – La igualdad de acceso a la financiación es una necesidad importante para las personas que viven en zonas remotas del país. En la aldea de Yenburwo, distrito de East Numfor, Papúa, un educador llamado Hamjah también desempeñó un papel en la apertura del acceso a los servicios financieros a través de su asociación como AgenBRIEnlace. Desde el pequeño quiosco que gestiona, Hamjah ayuda a las personas a disfrutar de los servicios bancarios sin tener que desplazarse largas distancias hasta la ciudad.

Lea también: El sector de producción se convierte en apoyo, BRI distribuye KUR IDR 130,2 billones hasta septiembre de 2025



Hamjah, que se unirá como agente de BRILink en 2022, trabaja como director de la Escuela Vocacional Marítima 3 de Biak Numfor, ve una oportunidad para ampliar los beneficios sociales en su área. Quiere que la población local esté más familiarizada con los servicios financieros formales y los utilice, especialmente en zonas alejadas del centro de la ciudad.

«A menudo recibo agradecimientos de los residentes. Algunos dicen: si no tuviéramos este quiosco, tendríamos que ir a Biak, que está muy lejos y costaría mucho dinero. Cosas como estas me entusiasman por seguir dirigiendo este negocio», dijo.

Lea también: La historia de Irnaeni, agente de enlace de BRILink para el acceso financiero de los productores de cacao y las comunidades de mujeres en Papua



Aunque ahora está capacitado para atender las necesidades financieras de la comunidad, de hecho, Hamjah todavía recuerda muy bien los primeros días cuando solo era un agente de BRILink. En ese momento, sus primeros días estuvieron llenos de aprendizajes y desafíos. Tiene que lidiar con una red 2G que a menudo está desconectada, lo que a menudo le hace entrar en pánico a la hora de atender a los clientes. Con el tiempo y las actualizaciones del sistema, soporte de BRIHamjah empezó a encontrar un ritmo de trabajo más eficaz. «Ahora, con motores de transacciones como el nuevo EDC y una red más estable, todo es mucho más fácil de ejecutar», afirmó Hamjah.

Esta experiencia temprana fue una provisión importante para que Hamjah construyera una forma de trabajar más ordenada y confiable. A partir de este proceso de aprendizaje, comenzó a comprender los patrones de transacción de los residentes, cuándo las personas estaban ocupadas realizando transacciones, cuáles eran sus necesidades y cómo brindar servicios seguros. Poco a poco, esto hace que cada vez más personas confíen y dependan del quiosco para diversas transacciones financieras.

Lea también: BRI Peduli distribuye botes de alfabetización para mejorar la calidad de la educación en la zona costera de Tolitoli



Como educador, Hamjah también considera que su función no se limita únicamente a gestionar las transacciones diarias. También está llamado a educar al público sobre la importancia de ahorrar y realizar transacciones de manera segura, para que los beneficios de los servicios financieros se puedan sentir más ampliamente.