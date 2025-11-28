Al enviar ayuda a las víctimas del desastre en Sumatra, Pertamina enfatiza que la recuperación es una preocupación común

Jacarta – Las condiciones meteorológicas extremas y las intensas precipitaciones que azotaron varias zonas de Sumatra en los últimos días provocaron esta situación. desastre hidrometeorología, que van desde inundaciones hasta deslizamientos de tierra que son causa de perturbaciones en la distribución en diversos puntos residenciales.

Lea también: El vicepresidente Gibran revela cuatro cosas que ha hecho el gobierno para afrontar los desastres en Sumatra



Esta condición tiene un impacto directo en la condición de las personas que tienen que huir y perder el acceso a las necesidades básicas.

Respondiendo a esta situación, Pertamina Patra Niaga, a través del programa Pertamina Peduli, actuó rápidamente para brindar apoyo humanitario desde el miércoles (26/11) hasta hoy (28/11) para Padang Pariaman, Sibolga-Tapanuli, Lhokseumawe y Aceh del Norte.

Lea también: BRI Peduli actúa rápidamente para distribuir ayuda a los residentes afectados en la región de Sumatra



Esta rápida medida se tomó para garantizar que los residentes afectados la obtengan. ayuda y permanecer seguros y asequibles durante el período de respuesta a la emergencia.

El secretario corporativo de Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dijo que la conciencia y la preparación son una parte importante del compromiso de la empresa.

Lea también: BNPB prepara modificaciones climáticas para abrir líneas de asistencia logística desde Aceh hacia Sumatra occidental



«Este desastre hidrometeorológico trae grandes desafíos a la comunidad. Por lo tanto, Pertamina Peduli está aquí lo antes posible para garantizar que las necesidades básicas aún se satisfagan, incluido el acceso al GLP para las cocinas públicas y los servicios comunitarios en los puestos. Queremos proporcionar energía que les ayude a mantenerse fuertes y recuperarse rápidamente», dijo Roberth, citado en su declaración, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Explicó que la asistencia incluyó 1.660 kilogramos de arroz, 774 cajas de fideos instantáneos, 142 tablas de huevos, 57 cajas de aceite de cocina, 40 latas de Bright Gas y 290 cajas de agua mineral. Todo este apoyo se adapta a las necesidades más urgentes en los campos de refugiados para ayudar a las personas a continuar realizando correctamente sus actividades diarias durante el período de recuperación.

La distribución de la ayuda se sigue realizando por etapas a través de un plan de colaboración con el gobierno regional y el BPBD local, para que pueda llegar a más personas necesitadas en varios puntos de desastre en Sumatra.

Pertamina Patra Niaga continúa coordinándose con el gobierno regional y BPBD para garantizar que la ayuda llegue al punto donde más se necesita y pueda acelerar la recuperación de los residentes.

Roberth enfatizó que la asistencia no se detiene en la etapa de emergencia y ésta es la asistencia inicial.

«La recuperación post-desastre requiere tiempo y atención conjunta. Pertamina Patra Niaga seguirá acompañando a la comunidad hasta que realmente se recupere y realice sus actividades normales», concluyó.